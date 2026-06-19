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Edin Dzeko a jucat în faţa lui Jovo Lukic şi a dat verdictul după Elveţia – Bosnia 4-1

Mihai Alecu Publicat: 19 iunie 2026, 6:36

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Edin Dzeko a jucat în faţa lui Jovo Lukic şi a dat verdictul după Elveţia – Bosnia 4-1

Ce a spus Edin Dzeko după Elveţia - Bosnia. Foto: Getty Images

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Naţionala Bosniei a fost învinsă fără drept de apel de Elveţia, 4-1, în al doilea meci al grupei B de la Cupa Mondială 2026, asta în ciuda faptului că în minutul 70 scorul era unul egal, 0-0.

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Edin Dzeko a fost titular pentru reprezentativa lui Sergej Barbarez în locul jucătorului de la U Cluj, Jovo Lukic, dar nu a putut să-şi pună amprenta pe joc.

Edin Dzeko a dat verdictul după înfrângerea drastică suferită de Bosnia cu Elveţia

Atacantul a vorbit despre prestaţia echipei sale şi a recunoscut care a fost motivul pentru eşecul drastic suferit.

„Înfrângerea este cu un scor mult prea dur, meritam mai mult din acest meci. Cu siguranță, rezultatul este prea aspru. Din păcate, nu am rezistat în ultimele 20 de minute. Toate golurile pe care le-am primit, le-am încasat naiv.

Aceasta este o competiție în care nu poți întârzia la nicio minge. La 0-1 am primit și un cartonaș roșu, trebuia să ne închidem mai mult și să ne gândim cum să nu mai primim goluri, iar în atac am încercat să profităm de una-două situații”, a spus Edin Dzeko, citat de Sportal.bg.

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Ce spune starul naţionalei Bosniei despre următorul adversar, Qatar

Pentru Bosnia urmează acum un ultim duel în faza grupelor, contra celor din Qatar, formaţie învinsă drastic de Canada, 6-0. Totuşi, Edin Dzeko e de părere că partida nu va fi una uşoară pentru formaţia sa şi va fi nevoie de o concentrare specială pentru a obţine toate cele 3 puncte.

“Qatar nu este ceea ce se așteaptă toată lumea, pentru că astăzi toți joacă fotbal. Cu siguranță nu va fi un meci ușor, vrem să ne odihnim și să ne pregătim bine. Va fi un meci dificil. Va trebui să digerăm înfrângerea de astăzi. Partea proastă este că, la final, golaverajul ar putea fi important”, a mai spus Edin Dzeko

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