Cinci lucruri după Olanda – Suedia 5-1, meciul în care Brobbey le-a dat clasă lui Isak și Gyökeres

1. În ultimii ani, Olanda se îndepărtase de stilul ei tradițional, ba la un moment dat ajunsese să comită blasfemia absolută de a juca cu trei fundași centrali. Pare că acum s-a întors la origini. Rapidă, tăioasă, cu știința de a taxa erorile de gâgă ale suedezilor. O bună parte din meci, batavii au dat senzația că vor și pot marca de fiecare dată când trec centrul terenului. Una peste alta, o reacție excelentă după un meci așa și așa cu Japonia și genul de victorie care îți blindează moralul pentru tot turneul.

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2. E greu de explicat copiilor cum Suedia poate încasa primele trei goluri aproape la fel. Ba mai mult, primele două, din mijlocul careului, când evolua într-un sistem cu trei fundași centrali. Dacă în locul băieților lui Potter era vreo insulă din Caraibe sau o țărișoară în curs de dezvoltare din Asia, ar fi curs criticile la adresa FIFA: „Ce caută la Cupa Mondială națiuni care se apără în halul ăsta?”.

3. Isak și Gyökeres sunt cotați la 150 de milioane de euro împreună, însă azi au arătat ca un cuplu Njock – Petruș Manta, doar că ceva mai scunzi și complet ieșiți din formă. La elogiile care li se aduc și la sumele amețitoare care se învârt în jurul lor, ar cam fi cazul să livreze și în meciurile mari, nu doar cu alde Tunisia.

4. Inspirat Koeman cu titularizarea lui Brian Brobbey. Atacant adevărat, în care s-au reunit calități aparent incompatibile, chit că-i cotat mai slab decât stelele suedeze. Masiv, bun pivot, dar și cu viteză și anticipația de a ataca spațiile libere. Sigur e mândru de el și Buzăul, unul dintre numeroasele orașe din România în care fratele lui a venit să joace fotbal. Altfel, Koeman are 63 de ani, antrenează deja de un sfert de secol, dar mulți încă îl văd ca pe un fost mare jucător care nu excelează pe bancă. Poate că-i vremea ca această percepție să se schimbe.

5. În ciuda listei cu vedete, până la urmă nu-i întâmplătoare prestația Suediei. Scandinavii au ajuns la Cupa Mondială fără să câștige niciun meci în grupa preliminară, unde au luat doar două puncte cu Elveția, Kosovo și Slovenia. Din opt meciuri, cu totul, în drumul spre Mondial, Suedia a învins numai în cele două baraje. Ca ordin de mărime, Finlanda și Insulele Feroe au încheiat preliminariile europene cu mai multe succese.