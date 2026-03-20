Cine e Marius Coman, surpriza pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul crucial cu Turcia

Alex Masgras Publicat: 20 martie 2026, 12:56

Marius Coman, după ce a marcat un gol / Sport Pictures

Mircea Lucescu a anunţat vineri lotul României pentru meciurile din play-off-ul de calificare la World Cup 2026. Pe 26 martie, tricolorii joacă la Istanbul, împotriva Turciei. Dacă vor câştiga acest meci, jucătorii lui “Il Luce” vor juca împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.

Pentru această acţiune crucială pentru calificarea la World Cup 2026, Mircea Lucescu a pregătit câteva surprize. Un nume nou la echipa naţională este Marius Coman, atacantul celor de la UTA Arad.

“Il Luce” a avut bătăi de cap cu atacanţii înaintea meciului de la Istanbul. Dacă Denis Drăguş este suspendat în continuare, după roşul încasat la meciul cu Bosnia, Louis Munteanu şi Denis Alibec sunt accidentaţi. Nici George Puşcaş nu a fost convocat, el nefiind încă 100%, aşteptând să debuteze la Dinamo.

Astfel, o soluţie găsită de Mircea Lucescu este Marius Coman de la UTA Arad. În vârstă de 29 de ani, Coman a trecut pe la echipe precum CFR Cluj, U Cluj, CSM Reşiţa Comuna Recea sau pertolul. În 2022, el a ajuns la Corvinul Hunedoara, echipă cu care a câştigat Cupa României.

În 2024, el a plecat de la Corvinul Hunedoara la Sepsi, din postura de jucător liber de contract. În acest moment, el evoluează în Liga 1, la UTA Arad, sub formă de împrumut.

Sezonul acesta, Marius Coman a impresionat în tricoul celor de la UTA. În 23 de meciuri disputate în toate competiţiile pentru “Bătrâna Doamnă”, Coman a marcat 8 goluri.

În lotul convocat de Mircea Lucescu, Marian Aioani şi Mihai Popa, chiar dacă nu au meciuri la prima reprezentativă, au mai fost convocaţi la echipele naţionale ale României. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul lui Andrei Coubiş, care a mai fost convocat la echipa naţională de tineret. În ceea ce îl priveşte pe Marius Coman, aceasta este prima acţiune a atacantului de 29 de ani.

De asemenea, Lisav Eissat şi Ioan Vermeşan, doi jucători care se aflat pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu, vor merge la naţionala de tineret pentru duelurile cu Kosovo şi San Marino, din preliminariile EURO 2027.

Lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

