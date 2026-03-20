Cine e Marius Coman, surpriza pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul crucial cu Turcia

Mircea Lucescu a anunţat vineri lotul României pentru meciurile din play-off-ul de calificare la World Cup 2026. Pe 26 martie, tricolorii joacă la Istanbul, împotriva Turciei. Dacă vor câştiga acest meci, jucătorii lui “Il Luce” vor juca împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.

Pentru această acţiune crucială pentru calificarea la World Cup 2026, Mircea Lucescu a pregătit câteva surprize. Un nume nou la echipa naţională este Marius Coman, atacantul celor de la UTA Arad.

Marius Coman a fost convocat de Mircea Lucescu la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia

“Il Luce” a avut bătăi de cap cu atacanţii înaintea meciului de la Istanbul. Dacă Denis Drăguş este suspendat în continuare, după roşul încasat la meciul cu Bosnia, Louis Munteanu şi Denis Alibec sunt accidentaţi. Nici George Puşcaş nu a fost convocat, el nefiind încă 100%, aşteptând să debuteze la Dinamo.

Astfel, o soluţie găsită de Mircea Lucescu este Marius Coman de la UTA Arad. În vârstă de 29 de ani, Coman a trecut pe la echipe precum CFR Cluj, U Cluj, CSM Reşiţa Comuna Recea sau pertolul. În 2022, el a ajuns la Corvinul Hunedoara, echipă cu care a câştigat Cupa României.

În 2024, el a plecat de la Corvinul Hunedoara la Sepsi, din postura de jucător liber de contract. În acest moment, el evoluează în Liga 1, la UTA Arad, sub formă de împrumut.