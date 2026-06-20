Comentatorul turc a distrus naționala lui Montella după eliminarea de la Mondial: „Au venit pentru frizuri și Youtube”

Turcia a fost eliminată încă din faza grupelor de la Campionatul Mondial și comentatorul meciului cu Paraguay (0-1), Firat Guneyar, i-a atacat fără milă pe jucătorii lui Vincenzo Montella.

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Turcia este prima echipă care venise cu pretenții la Mondialul din 20206 care părăsește prematur competiția. Asta chiar dacă are jucători la echipele mari din Europa, precum Arda Guler, Kenan Yildiz sau Hakan Calhanoglu.

Comentatorul turc a distrus naționala lui Montella

Comentatorul meciului cu Paraguay, Fira Guneyar, a clacat la final și i-a acuzat pe fotbaliști că nu au avut atitudinea potrivită.

„Naționala de fotbal a Turciei, care nu a marcat niciun gol în cele 200 de minute jucate împotriva a doua echipe care împreună nu au adunat șase pase consecutive în terenul advers, și care a fost în lumina reflectoarelor pentru frizuri, clipuri pe Youtube și țigări fumate pe balcon, a fost eliminată de la Campionatul Mondial”, a spus Firat.

În primul meci al grupei D, SUA a învins Australia, scor 2-0, şi este deja calificată în 16-imi. În clasament, SUA are 6 puncte, Australia şi Paraguay câte 3, iar Turcia nu are niciun punct.