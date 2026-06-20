Comentatorul turc a distrus naționala lui Montella după eliminarea de la Mondial: „Au venit pentru frizuri și Youtube”

Turcia a fost eliminată încă din faza grupelor de la Campionatul Mondial și comentatorul meciului cu Paraguay (0-1), Firat Guneyar, i-a atacat fără milă pe jucătorii lui Vincenzo Montella.
Turcia este prima echipă care venise cu pretenții la Mondialul din 20206 care părăsește prematur competiția. Asta chiar dacă are jucători la echipele mari din Europa, precum Arda Guler, Kenan Yildiz sau Hakan Calhanoglu.
Comentatorul turc a distrus naționala lui Montella
Comentatorul meciului cu Paraguay, Fira Guneyar, a clacat la final și i-a acuzat pe fotbaliști că nu au avut atitudinea potrivită.
„Naționala de fotbal a Turciei, care nu a marcat niciun gol în cele 200 de minute jucate împotriva a doua echipe care împreună nu au adunat șase pase consecutive în terenul advers, și care a fost în lumina reflectoarelor pentru frizuri, clipuri pe Youtube și țigări fumate pe balcon, a fost eliminată de la Campionatul Mondial”, a spus Firat.
În primul meci al grupei D, SUA a învins Australia, scor 2-0, şi este deja calificată în 16-imi. În clasament, SUA are 6 puncte, Australia şi Paraguay câte 3, iar Turcia nu are niciun punct.
Fanii i-au cerut demisia lui Vincenzo Montella
Fanii încinşi au cerut direct demisia lui Vincenzo Montella. La prima participare după 24 de ani, Turcia nici măcar nu a marcat un gol în primele două partide.
”După ce a pierdut primul meci de la Cupa Mondială cu 2-0 împotriva Australiei, naționala Turciei nu a reușit să obțină niciun punct nici în fața Paraguayului, scor 0-1. Astfel, Turcia a încheiat primele două meciuri din grupă fără niciun punct și a fost eliminată înaintea ultimei partide.
După acest rezultat, criticile la adresa selecționerului Vincenzo Montella au crescut considerabil pe rețelele sociale. Mii de suporteri l-au criticat pe tehnicianul italian pentru selecția jucătorilor și planul de joc, iar mesajele cu ‘Montella, demisia!’ au ajuns rapid printre cele mai discutate subiecte”, au scris cei de la Haberler.
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