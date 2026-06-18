Cristiano Ronaldo a reacţionat, după egalul ruşinos al Portugaliei de la Mondial: “Ce a lipsit?”

Cristiano Ronaldo a oferit prima reacţie, după ce Portugalia a remizat ruşinos cu RD Congo, scor 1-1, în prima etapă a grupelor Campionatului Mondial. Starul lusitan de 41 de ani a fost integralist în duelul disputat la Houston.
Joao Neves a deschis scorul pentru Portugalia în minutul şase. RD Congo a reuşit să egaleze în prelungirile primei reprize prin Wissa.
Cristiano Ronaldo a reacţionat, după Portugalia – RD Congo 1-1
Cristiano Ronaldo a transmis că Portugaliei nu i-a lipsit nimic în partida de debut de la Campionatul Mondial. Starul lui Al-Nassr a subliniat că astfel de momente se pot întâmpla în fotbal.
“Ce a lipsit? Nu a lipsit nimic, ăsta e fotbalul. Portugalia putea câștiga, dar putea și pierde”, a declarat Cristiano Ronaldo, la plecarea de la stadion după Portugalia – RD Congo 1-1, conform abola.pt.
Ulterior, Cristiano Ronaldo a postat un scurt mesaj şi pe reţelele de socializare. El a transmis că debutul Portugaliei nu a fost unul reuşit, însă jucătorii lusitani trebuie să se concentreze pe următoarele partide.
“Nu e începutul pe care ni l-am dorit, dar totul e departe de a se termina. Capul sus și ne concentrăm pe următorul joc”, a transmis Cristiano Ronaldo, pe Instagram.
Portugalia, una dintre favoritele turneului final disputat în SUA, Mexic şi Canada, va înfrunta naţionala Uzbekistanului în următorul meci. Partida se va disputa pe 23 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
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