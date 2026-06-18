Cristiano Ronaldo a reacţionat, după egalul ruşinos al Portugaliei de la Mondial: “Ce a lipsit?”

Cristiano Ronaldo a oferit prima reacţie, după ce Portugalia a remizat ruşinos cu RD Congo, scor 1-1, în prima etapă a grupelor Campionatului Mondial. Starul lusitan de 41 de ani a fost integralist în duelul disputat la Houston.

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Joao Neves a deschis scorul pentru Portugalia în minutul şase. RD Congo a reuşit să egaleze în prelungirile primei reprize prin Wissa.

Cristiano Ronaldo a reacţionat, după Portugalia – RD Congo 1-1

Cristiano Ronaldo a transmis că Portugaliei nu i-a lipsit nimic în partida de debut de la Campionatul Mondial. Starul lui Al-Nassr a subliniat că astfel de momente se pot întâmpla în fotbal.

“Ce a lipsit? Nu a lipsit nimic, ăsta e fotbalul. Portugalia putea câștiga, dar putea și pierde”, a declarat Cristiano Ronaldo, la plecarea de la stadion după Portugalia – RD Congo 1-1, conform abola.pt.

Ulterior, Cristiano Ronaldo a postat un scurt mesaj şi pe reţelele de socializare. El a transmis că debutul Portugaliei nu a fost unul reuşit, însă jucătorii lusitani trebuie să se concentreze pe următoarele partide.