Cristiano Ronaldo, unic în istorie! Performanță fantastică la Cupa Mondială

Cristiano Ronaldo a fost anunțat titular în jocul dintre Portugalia și DR Congo, meci care va fi transmis în direct pe Antena 1 și LIVE integral pe AntenaPLAY.

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La disputa care va avea loc pe NRG Stadium din Houston, portughezul va scrie istorie și va deveni în același timp o prezență unică în istoria Cupei Mondiale.

Cristiano Ronaldo va scrie istorie în Portugalia – DR Congo

Cristiano Ronaldo a prins fără emoții lotul Portugaliei pentru acest turneu final, asta după ce a avut un sezon de vis alături de Al-Nassr, cu care a câștigat și titlul în Arabia Saudită.

Roberto Martinez înțelege influența pe care o poate avea starul lusitan, motiv pentru care a decis să îl introducă din primul minut al disputei cu DR Congo, din faza grupelor.

Atacantul a intrat direct în cărțile de istorie, devenind cel mai vârstnic jucător de câmp care începe ca titular la Cupa Mondială, la 41 de ani și 132 de zile.