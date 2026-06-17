Cristiano Ronaldo, unic în istorie! Performanță fantastică la Cupa Mondială

Cristiano Ronaldo a fost anunțat titular în jocul dintre Portugalia și DR Congo, meci care va fi transmis în direct pe Antena 1 și LIVE integral pe AntenaPLAY.
La disputa care va avea loc pe NRG Stadium din Houston, portughezul va scrie istorie și va deveni în același timp o prezență unică în istoria Cupei Mondiale.
Cristiano Ronaldo va scrie istorie în Portugalia – DR Congo
Cristiano Ronaldo a prins fără emoții lotul Portugaliei pentru acest turneu final, asta după ce a avut un sezon de vis alături de Al-Nassr, cu care a câștigat și titlul în Arabia Saudită.
Roberto Martinez înțelege influența pe care o poate avea starul lusitan, motiv pentru care a decis să îl introducă din primul minut al disputei cu DR Congo, din faza grupelor.
Atacantul a intrat direct în cărțile de istorie, devenind cel mai vârstnic jucător de câmp care începe ca titular la Cupa Mondială, la 41 de ani și 132 de zile.
41 – Aged 41 years and 132 days, 🇵🇹 Cristiano Ronaldo is the oldest outfield player to start a match in FIFA World Cup history.
Timeless. pic.twitter.com/HpjlY4PTs4
— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026
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