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Cum a încercat să scuze selecţionerul Spaniei egalul ruşinos cu Capul Verde! Ce a spus de Yamal şi Nico Williams

Bogdan Stănescu Publicat: 15 iunie 2026, 22:38

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Cum a încercat să scuze selecţionerul Spaniei egalul ruşinos cu Capul Verde! Ce a spus de Yamal şi Nico Williams

Luis de la Fuente, la meciul Spania - Capul Verde 0-0 / Profimedia Images

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Selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente (64 de ani), a dat vina pe ghinion, pe faptul că mingea nu a vrut să intre în poartă, pentru egalul ruşinos cu Capul Verde. Debutul ratat al Spaniei de la Mondial, 0-0 cu Capul Verde, a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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De la Fuente a făcut un apel la calm, insistând că spaniolii nu au fost precişi în faţa porţii. Cele mai mari ocazii ibericii le-au avut prin Ferran Torres, o bară, o reluare a lui Oyarzabal, în aceeaşi fază, şi o lovitură de cap ratată a lui Marc Cucurella, din careu.

Luis de la Fuente, după egalul ruşinos al Spaniei cu Capul Verde: “Când mingea pur şi simplu nu intră, pur şi simplu nu intră”

Se poate rezolva (n.r: situaţia grea) rămânând la aceeași idee, continuând să ne îmbunătățim, cu mai multă precizie, dar ei bine… Acestea sunt genul de meciuri în care, așa cum a explicat Rodri, creezi mult, dar fără prospețimea de care ai nevoie în astfel de jocuri”, a declarat Luis de la Fuente, citat de Marca.

Sunt o echipă foarte organizată. I-am văzut jucând în adâncime, ceea ce a îngreunat foarte mult crearea de spații. Chiar și așa, am creat ocazii, dar ne-au lipsit pasele pentru a genera mai multe şanse de gol. Când mingea pur și simplu nu intră, pur și simplu nu intră. Au fost șuturi, ocazii și dorința de a rezolva rapid jocul. Știm că este foarte dificil și știm că este incredibil de greu să câștigi aici”, a mai spus de la Fuente.

De la Fuente a vorbit şi despre Lamine Yamal și Nico Williams, care s-au confruntat cu accidentări în ultima perioadă, şi pe care selecţionerul Spaniei i-a trimis pe teren în finalul partidei cu Capul Verde. „Obiectivul este să le oferim treptat timp de joc, astfel încât să capete încredere și ritm și să fie mai bine pregătiți pentru meciurile viitoare”, a subliniat de la Fuente.

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