Cum batem Turcia? Gică Hagi a anunţat care sunt atuurile României în lupta de la barajul pentru World Cup - Antena Sport

Gică Hagi e încrezător în calificarea României în finala barajului pentru World Cup 2026, chiar dacă tricolorii vor evolua în deplasare contra Turciei, una dintre cele mai în formă echipe din Europa, egala Spaniei (2-2) în ultimul meci din preliminarii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă lotul lui Montella e estimat la 432 de milioane de euro, de cinci ori mai scump decât al României, “Regele” crede în experienţa lui Mircea Lucescu, în spiritul de echipă al românilor şi în revenirea fundaşilor centrali, în frunte cu Radu Drăguşin.

Gică Hagi crede în calificarea în finala barajului pentru World Cup 2026

“Ne-am dus la Europene și acei băieți ne-au făcut mândri. Trebuie să credem în ei. Meciul are 90 de minute, poate și mai mult, noi trebuie să credem în ei. E o generație foarte talentată. Până la valoare, mai sunt anumite trepte, dar, dacă prind o zi bună, orice se poate întâmpla.

Nu uitați că Galatasaray a bătut Real Madrid în Supercupă, cu echipa pe care o avea Real Madrid. O echipă din Turcia a câștigat Supercupei Europei cu Real Madrid, cu cel mai bun club din lume.

I-am bătut, o echipă din Turcia, cu ce antrenor? Cu Mircea Lucescu. Haideți, să fim pozitivi, să fim acolo. E corect că diferența numerelor, a valorii, e enormă, dar să nu uitați că fotbalul trebuie să știi să-l joci ca echipă. Noi trebuie să-i batem colectiv, având jucători care au valoare individuală bună. Sunt numere.