"Cred în asta" Gică Hagi ştie unde se poate face diferenţa în Turcia - România: "Poţi să îţi atingi idealurile" - Antena Sport

Gică Hagi este încrezător în şansele României, la meciul din semifinala barajului World Cup 2026. Tricolorii au picat cu Turcia şi vor fi să joace meciul în deplasare. Acelaşi lucru se va întâmpla şi dacă vom ajunge în finala de pe 31 martie.

Hagi este o legendă în Turcia, la fel şi Mircea Lucescu. Ei cunosc foarte bine fotbalul din această ţară şi atmosfera senzaţională creată de fani. “Regele” consideră însă că terenul propriu oferă doar 1% şanse în plus pentru turci în meciul cu România.

Gică Hagi este încrezător înainte de Turcia – România: “Putem să facem o surpriză foarte mare”

Gică Hagi are mare încredere în creativitatea jucătorilor noştri, mai ales de la mijloc în sus. De asemenea, el speră să vadă o prestaţie asemănătoare cu cea de la meciul din Austria, în ceea ce priveşte apărarea.

De asemenea, Hagi îi îndeamnă pe tricolori să fie curajoşi, deoarece avem şanse de a produce o surpriză foarte mare, eliminând Turcia din cursa către World Cup 2026:

“În martie, va fi un moment în care toată România, jucătorii, staff-ul, toți ceilalți trebuie să fim convinși în ce facem. Trebuie să avem curaj, pentru că se poate, putem să facem o surpriză foarte mare.