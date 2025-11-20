Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Cred în asta" Gică Hagi ştie unde se poate face diferenţa în Turcia - România: "Poţi să îţi atingi idealurile" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Cred în asta” Gică Hagi ştie unde se poate face diferenţa în Turcia – România: “Poţi să îţi atingi idealurile”

“Cred în asta” Gică Hagi ştie unde se poate face diferenţa în Turcia – România: “Poţi să îţi atingi idealurile”

Publicat: 20 noiembrie 2025, 22:19

Comentarii
Cred în asta Gică Hagi ştie unde se poate face diferenţa în Turcia – România: Poţi să îţi atingi idealurile

Gică Hagi, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Gică Hagi este încrezător în şansele României, la meciul din semifinala barajului World Cup 2026. Tricolorii au picat cu Turcia şi vor fi să joace meciul în deplasare. Acelaşi lucru se va întâmpla şi dacă vom ajunge în finala de pe 31 martie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hagi este o legendă în Turcia, la fel şi Mircea Lucescu. Ei cunosc foarte bine fotbalul din această ţară şi atmosfera senzaţională creată de fani. “Regele” consideră însă că terenul propriu oferă doar 1% şanse în plus pentru turci în meciul cu România.

Gică Hagi este încrezător înainte de Turcia – România: “Putem să facem o surpriză foarte mare”

Gică Hagi are mare încredere în creativitatea jucătorilor noştri, mai ales de la mijloc în sus. De asemenea, el speră să vadă o prestaţie asemănătoare cu cea de la meciul din Austria, în ceea ce priveşte apărarea.

De asemenea, Hagi îi îndeamnă pe tricolori să fie curajoşi, deoarece avem şanse de a produce o surpriză foarte mare, eliminând Turcia din cursa către World Cup 2026:

“În martie, va fi un moment în care toată România, jucătorii, staff-ul, toți ceilalți trebuie să fim convinși în ce facem. Trebuie să avem curaj, pentru că se poate, putem să facem o surpriză foarte mare.

Reclamă
Reclamă

Va fi o atmosferă, cunosc atmosfera, am fost la meciul cu Liverpool, când a fost Galatasaray cu Liverpool. Publicul a câștigat atunci, a fost acel 1% în plus.

Cred în creativitatea jucătorilor noștri de la mijloc în sus, pot face diferența, iar apărarea să joace așa cum a făcut-o cu Austria.

Întotdeauna e partea mentală. Totul pleacă de la ce gândești, dacă ești puternic, dacă ești pozitiv, poți să-ți atingi idealurile. Trebuie să fim concentrați 100%, pentru că nu poți să faci greșeli individuale”, a declarat Gică Hagi, la digisport.ro.

Două rute TAROM, afectate de criza Lukoil. Avioanele vor transporta mai puţini pasageriDouă rute TAROM, afectate de criza Lukoil. Avioanele vor transporta mai puţini pasageri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat
Observator
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat
Cine transmite la TV barajul Turcia – România. UEFA, decizie surprinzătoare. Update
Fanatik.ro
Cine transmite la TV barajul Turcia – România. UEFA, decizie surprinzătoare. Update
23:28
“Poate sunt eu nebun” Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Turcia – România: “Nu îmi e frică”
22:50
Capăt de drum pentru fotbalistul antrenat de Mircea Lucescu! S-a retras din fotbal la 40 de ani
22:46
Mihai Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă după tragerea la sorţi: “Nişte observaţii extraordinare”
22:21
Verdict dur! Statisticienii au anunțat ce șanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026
21:41
Dinamo, victorie dramatică în Liga Campionilor cu Nantes! Ionuţ Iancu, paradă de senzaţie la ultima fază
21:15
Impresarul lui Radu Drăgușin a făcut anunțul: „Robocop”. Ce urmează pentru fotbalist
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 5 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 6 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor