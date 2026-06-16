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Dan Alexa nu are dubii! Cine este principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale: „Au cel mai bun lot”

Daniel Işvanca Publicat: 16 iunie 2026, 21:34

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Dan Alexa nu are dubii! Cine este principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale: Au cel mai bun lot”

Dan Alexa / AntenaSport

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Franța – Senegal este unul dintre cele mai așteptate meciuri de la acest Campionat Mondial, partida fiind transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Dan Alexa a vorbit despre cine este principala favorită la câștigarea acestui turneu final și a explicat și de ce merge pe mâna acestei selecționate.

Dan Alexa a numit principala favorită de la Mondial

Naționala Franței s-a deplasat cu un lot impresionant la turneul din America, iar Dan Alexa este convins că selecționata pregătită de Didier Deschamps are prima șansă la cucerirea prestigiosului trofeu.

„Un Mondial plin de surprize, nu pot să nu observ echipele din Africa, știam calitatea jucătorilor, dar m-au surprins cât de organizați pot să fie. Nu îmi place Franța, dar este principala favorită la câștigarea CM. Au cel mai bun lot, cel mai buni jucători.

Senegal este campioana Africii pe teren. Vor avea un meci foarte greu astăzi, vreau să văd dacă ce am văzut zilele acestea continuă și azi, cu organizarea”, a spus Dan Alexa.

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