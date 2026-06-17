Davor Suker a detonat bomba chiar în timpul Campionatului Mondial 2026: “Luka Modric se întoarce la Real Madrid”

Luka Modric, mijlocaşul lui AC Milan, se va întoarce la Real Madrid după Cupa Mondială 2026, la care participă cu naţionala Croaţiei, a declarat compatriotul său Davor Suker, fost mare atacant, care a jucat la echipa din capitala Spaniei, scrie site-ul Football Italia.

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“Luka Modric se întoarce la Real Madrid”

“Acum mă veţi întreba dacă va continua la Milan sau se va întoarce la Madrid. Cred că se va întâmpla ceva cu Real Madrid. Cu siguranţă, se va întoarce, dar nu ştiu cum. Să aşteptăm sfârşitul Cupei Mondiale şi să vedem ce se întâmplă”, a declarat miercuri Suker pentru Radio Marca.

Modric a semnat un contract pe un an cu Milan vara trecută, iar acordul cu rossoneri include o opţiune de prelungire pentru încă un sezon. Milan este pregătită din punct de vedere tehnic să îşi activeze opţiunea, dar numai dacă Modric este de acord să rămână pe San Siro încă un sezon.

Totuşi, după ce Milan nu a reuşit să se califice în Liga Campionilor şi antrenorul Massimiliano Allegri a fost demis, ultimele zvonuri sugerează că Modric se va retrage la sfârşitul sezonului.

Suker a fost întrebat dacă Modric se va întoarce la Real Madrid ca membru al conducerii clubului sau ca membru al staffului lui Jose Mourinho.