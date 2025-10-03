Destinație surpriză pentru un fost Balon de Aur. Va antrena o echipă calificată în premieră la Cupa Mondială - Antena Sport

Închide meniul
Destinație surpriză pentru un fost Balon de Aur. Va antrena o echipă calificată în premieră la Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 3 octombrie 2025, 12:27

Fabio Cannavaro, în timpul unui meci / Profimedia

Jurnalistul Fabrizio Romano a oferit acum câteva ore o vreme extrem de importantă din fotbalul mondial. Fabio Cannavaro, ultimul fundaș care a cucerit Balonul de Aur, urmează să preia naționala Uzbekistanului.

Italianul a ajuns la o înțelegere cu oficialii federației țării în cauză, iar în momentul de față urmează ca documentele să fie semnate în termen de o zi sau două. Cannavaro va avea ocazia astfel să o antreneze pe Uzbekistan la Campionatul Mondial din 2026, competiție unde a reușit să se califice în premieră la începutul lunii iunie.

Fabio Cannavaro revine pe banca unei echipe

Ultima oară, Cannavaro o antrenase pe Dinamo Zagreb, unde a rezistat doar 14 meciuri. Fostul mare fundaș italian i-a pregătit pe croați între decembrie 2024 și aprilie 2025.

Aventura pe care urmează să o aibă la Uzbekistan nu va fi prima pentru Cannavaro din postura de selecționer. Timp de două partide, italianul a fost interimar pe banca naționalei Chinei, iar acum va avea ocazia să fie principal.

De când s-a retras din cariera de fotbalist și a devenit antrenor, Balonul de Aur din 2006 nu a avut mari realizări, singurele trofee cucerite fiind în China, alături de Guangzhou Evergrande (titlul și Supercupa). Ca jucător, Cannavaro a avut o carieră remarcabilă, jucând pentru Juventus sau Real Madrid, iar în 2006 a câștigat Cupa Mondială.

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie și va fi transmis exclusiv în universul Antena.

1 Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” 5 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui” 6 Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor
