Destinație surpriză pentru un fost Balon de Aur. Va antrena o echipă calificată în premieră la Cupa Mondială - Antena Sport

Jurnalistul Fabrizio Romano a oferit acum câteva ore o vreme extrem de importantă din fotbalul mondial. Fabio Cannavaro, ultimul fundaș care a cucerit Balonul de Aur, urmează să preia naționala Uzbekistanului.
Italianul a ajuns la o înțelegere cu oficialii federației țării în cauză, iar în momentul de față urmează ca documentele să fie semnate în termen de o zi sau două. Cannavaro va avea ocazia astfel să o antreneze pe Uzbekistan la Campionatul Mondial din 2026, competiție unde a reușit să se califice în premieră la începutul lunii iunie.
🚨🇺🇿 EXCL: Fabio Cannavaro verbally agrees to become new Uzbekistan head coach as part of World Cup 2026.
Agreement in place on contract terms with formal documents expected to be reviewed and signed in 24/48h.
Cannavaro, ready to accept as revealed on Monday. 🇮🇹 pic.twitter.com/0qdy6GSdEf
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025
Fabio Cannavaro revine pe banca unei echipe
Ultima oară, Cannavaro o antrenase pe Dinamo Zagreb, unde a rezistat doar 14 meciuri. Fostul mare fundaș italian i-a pregătit pe croați între decembrie 2024 și aprilie 2025.
Aventura pe care urmează să o aibă la Uzbekistan nu va fi prima pentru Cannavaro din postura de selecționer. Timp de două partide, italianul a fost interimar pe banca naționalei Chinei, iar acum va avea ocazia să fie principal.
De când s-a retras din cariera de fotbalist și a devenit antrenor, Balonul de Aur din 2006 nu a avut mari realizări, singurele trofee cucerite fiind în China, alături de Guangzhou Evergrande (titlul și Supercupa). Ca jucător, Cannavaro a avut o carieră remarcabilă, jucând pentru Juventus sau Real Madrid, iar în 2006 a câștigat Cupa Mondială.
Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie
