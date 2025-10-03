Destinație surpriză pentru un fost Balon de Aur. Va antrena o echipă calificată în premieră la Cupa Mondială - Antena Sport

Jurnalistul Fabrizio Romano a oferit acum câteva ore o vreme extrem de importantă din fotbalul mondial. Fabio Cannavaro, ultimul fundaș care a cucerit Balonul de Aur, urmează să preia naționala Uzbekistanului.

Italianul a ajuns la o înțelegere cu oficialii federației țării în cauză, iar în momentul de față urmează ca documentele să fie semnate în termen de o zi sau două. Cannavaro va avea ocazia astfel să o antreneze pe Uzbekistan la Campionatul Mondial din 2026, competiție unde a reușit să se califice în premieră la începutul lunii iunie.

Fabio Cannavaro revine pe banca unei echipe

Ultima oară, Cannavaro o antrenase pe Dinamo Zagreb, unde a rezistat doar 14 meciuri. Fostul mare fundaș italian i-a pregătit pe croați între decembrie 2024 și aprilie 2025.

Aventura pe care urmează să o aibă la Uzbekistan nu va fi prima pentru Cannavaro din postura de selecționer. Timp de două partide, italianul a fost interimar pe banca naționalei Chinei, iar acum va avea ocazia să fie principal.