Detaliul remarcat de Răzvan Lucescu înaintea barajului României cu Turcia. Cum i-a descris pe adversarii „tricolorilor” - Antena Sport

Răzvan Lucescu a analizat confruntarea dintre România și Turcia, din semifinala barajului de World Cup 2026. Partida se va disputa în martie, cel mai probabil la Istanbul, iar în cazul unei victorii, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea partidei Slovacia – Kosovo în finala barajului.
Răzvan Lucescu a remarcat faptul că Turcia traversează cel mai bun moment, la nivel de echipă națională. Antrenorul lui PAOK i-a descris pe adversarii „tricolorilor” ca fiind foarte puternici.
Răzvan Lucescu, verdict înainte de Turcia – România
Răzvan Lucescu s-a declarat convins că partida va fi una extrem de dificilă pentru România. El a transmis că până în martie, se pot schimba însă multe lucruri la nivelul ambelor naționale.
„Nici nu am avut timp să analizez grupa posibilă de la Mondial. Hai să ne concentrăm la play-off, să nu ne gândim departe. Contează următorul meci. Fără două victorii în play-off, nu ajungem la Mondial, deci nu are rost să vorbim. E un adversar foarte complicat Turcia, un adversar care acum trece prin momentul cel mai bun la nivel de echipă națională, chiar dacă o dată au fost între primele 4 la Mondial.
Nu va fi ușor, pentru că și atmosfera de acolo e una fierbinte. Mai sunt 3 luni, 3 luni și jumătate, se pot întâmpla lucruri, accidentări, jucători care pot ieși din formă. Nu au baza de selecție cum există la alte naționale, cum e la Spania, Franța, să zicem. Așa că ei se bazează pe jucătorii pe care îi știm”, a declarat Răzvan Lucescu, conform fanatik.ro.
