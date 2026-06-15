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“Dezastru” Presa spaniolă nu i-a iertat pe jucătorii lui de la Fuente, după rezultatul umilitor cu Capul Verde!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 iunie 2026, 21:33

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Dezastru Presa spaniolă nu i-a iertat pe jucătorii lui de la Fuente, după rezultatul umilitor cu Capul Verde!

Ferran Torres, în Spania - Capul Verde 0-0 / Profimedia Images

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Presa spaniolă i-a făcut praf pe jucătorii iberici şi pe selecţionerul Luis de la Fuente (64 de ani), după rezultatul umilitor, 0-0, cu Capul Verde, echipă aflată în premieră la un Campionat Mondial! Spania – Capul Verde 0-0, surpriza Campionatului Mondial, s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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“Un dezastru pentru început”, a titrat Marca, după remiza fără gol cu Capul Verde, la care nu se aştepta nimeni.

Publicaţiile spaniole nu i-au menajat pe iberici, după 0-0 cu Capul Verde: “Un dezastru”

“Echipa națională a Spaniei, de nerecunoscut, lipsită de abilități și resurse fotbalistice, nu este capabilă să învingă Capul Verde, protagonista unui miracol.

Brusc, dezastrul a lovit Atlanta. Introducerea lui Lamine Yamal și Nico Williams târziu în ‘cursa pentru aur’ nu a funcționat.

Atlanta a fost locul unui miracol sportiv, ca și cum un prieten de la un centru sportiv l-ar fi învins pe cel mai bun Rafa Nadal. Spania a pus Capul Verde pe hartă”, a notat publicaţia citată.

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“Un dezastru. Spania eșuează în meciul de deschidere al Cupei Mondiale împotriva Capului Verde. Nici măcar introducerea lui Lamine nu a putut salva prestația slabă de la Atlanta”, a scris şi AS.com.

Spania a avut o posesie covârşitoare, de 62% şi un raport al şuturilor, atât spre poartă, cât şi pe poartă, devastator. Ibericii au trimis 23 de şuturi la poartă şi 8 pe poartă, faţă de 6 şuturi pe poartă Capul Verde şi unul pe poartă. Capul Verde putea da chiar lovitura în prelungiri, atunci când Diney Borges, jucător cotat la numai 900.000 de euro, putea înscrie cu o lovitură de cap.

Spaniolii au fost cel mai aproape de gol în prima repriză, în minutul 39, atunci când Ferran Torres a lovit bara, din doar câţiva metri. În aceeaşi fază, Vozinha a reuşit o paradă de senzaţie în faţa lui Oyarzabal.

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