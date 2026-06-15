“Dezastru” Presa spaniolă nu i-a iertat pe jucătorii lui de la Fuente, după rezultatul umilitor cu Capul Verde!

Presa spaniolă i-a făcut praf pe jucătorii iberici şi pe selecţionerul Luis de la Fuente (64 de ani), după rezultatul umilitor, 0-0, cu Capul Verde, echipă aflată în premieră la un Campionat Mondial! Spania – Capul Verde 0-0, surpriza Campionatului Mondial, s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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“Un dezastru pentru început”, a titrat Marca, după remiza fără gol cu Capul Verde, la care nu se aştepta nimeni.

Publicaţiile spaniole nu i-au menajat pe iberici, după 0-0 cu Capul Verde: “Un dezastru”

“Echipa națională a Spaniei, de nerecunoscut, lipsită de abilități și resurse fotbalistice, nu este capabilă să învingă Capul Verde, protagonista unui miracol.

Brusc, dezastrul a lovit Atlanta. Introducerea lui Lamine Yamal și Nico Williams târziu în ‘cursa pentru aur’ nu a funcționat.

Atlanta a fost locul unui miracol sportiv, ca și cum un prieten de la un centru sportiv l-ar fi învins pe cel mai bun Rafa Nadal. Spania a pus Capul Verde pe hartă”, a notat publicaţia citată.