Motivul pentru care Lionel Messi este urmărit penal în Spania! - Antena Sport

Motivul pentru care Lionel Messi este urmărit penal în Spania!

Radu Constantin Publicat: 13 octombrie 2025, 23:30

Lionel Messi / Profimedia

Lionel Messi este anchetat din nou în Spania. De această dată, s-a dechis dosar penal în cazul lui cu privire la o vilă pe care starul o deţine în Ibiza.

Locuinţa de 11 milioane de euro a fost ridicată într-o zonă naturală protejată. O parte din locuinţă ar fi fost costruită fără autorizaţie. Potrivit A Bola, mai multe camere nu figurau în planurile originale de construcţie.

Messi riscă să fie obligat să demoleze o parte din casă, astfel încât să intre în legalitate. În caz contrar, demolarea ar putea fi decisă de autorități.

Leo Messi a fost urmărit penal şi într-un proces de fraudă fiscală

În perioda petrecută la F.C. Barcelona, Lionel Messi, a fost inculpat pentru fraudă fiscală, în valoare de 4 milioane de euro. Messi a scăpat atunci de închisoare, procesul fiind unul intens mediatizat. În 2017, Curtea Supremă a Spaniei a ratificat condamnarea pe care o Messi o primise iniţial, de 21 de zile.

