Când se vor desfăşura meciurile din barajele de calificare la World Cup 2026 din zona Africii - Antena Sport

Când se vor desfăşura meciurile din barajele de calificare la World Cup 2026 din zona Africii

Fotbal | Campionatul Mondial 2026

Când se vor desfăşura meciurile din barajele de calificare la World Cup 2026 din zona Africii

Publicat: 12 octombrie 2025, 8:24

Când se vor desfăşura meciurile din barajele de calificare la World Cup 2026 din zona Africii

Trofeul World Cup 2026 - Profimedia Images

Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) a stabilit data barajelor de calificare pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv în Universul Antena.

Într-o scrisoare trimisă joi tuturor echipelor africane, CAF a anunţat că acestea vor avea loc pe 13 şi 16 noiembrie în Maroc, în stadioane care nu au fost încă stabilite.

Când se vor desfăşura meciurile din barajele de calificare la World Cup 2026 din zona Africii

Aceste baraje vor lua forma unui turneu cu eliminare directă între cele mai bune patru echipe clasate pe locul al doilea în preliminarii, cu semifinale şi apoi o finală în care câştigătorul va juca turneul intercontinental de baraje al FIFA.

Pentru a determina clasamentul celor patru echipe africane calificate în baraje, CAF se va baza pe clasamentul FIFA disponibil după meciurile internaţionale din octombrie.

În aceeaşi scrisoare, CAF reaminteşte că cele mai bune patru echipe clasate pe locul al doilea din cele nouă grupe de calificare sunt determinate pe baza punctelor acumulate în preliminarii, din care se scad „toate rezultatele echipei cel mai slab clasate din fiecare grupă sau ale echipei retrase”.

Această decizie, luată din cauza absenţei Eritreei de la începutul preliminariilor pentru a nu dezavantaja echipele din grupa sa, fusese deja explicată într-o altă scrisoare trimisă pe 14 martie, dar trecuse total neobservată, conform lequipe.fr..

 

1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 3 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” 4 Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final 5 Delegarea lui Istvan Kovacs la Serbia – Albania a stârnit controverse uriaşe: “UEFA şochează” 6 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
