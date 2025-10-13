Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa - Antena Sport

Închide meniul
Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa

Campionatul Mondial 2026

Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa

Publicat: 13 octombrie 2025, 21:32

Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa

Bucuria jucătorilor / Captură X

Capul Verde a obţinut calificarea la World Cup 2026, turneu care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis exclusiv în România în Universul Antena.

Capul Vere a întâlnit luni seară Eswatini, în etapa cu numărul 10 a preliminariilor World Cup 2026 din Africa. După 0-0 la pauză, Capul Verde s-a impus cu 3-0, la finalul unei zi istorice pentru ţara cu 530.000 de locuitori.

Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026

Întreaga activitate a ţării cu o suprafaţă de doar 4.033 kilometri pătrați s-a oprit luni, singurul lucru care a contat fiind meciul cu Eswatini. Rocha Livramento a deschis scorul în minutul 48, în timp ce Semedo a majorat diferenţa în minutul 54.

În primul minut de prelungiri, Stopira a dat startul petrecerii, atunci când a marcat golul de 3-0, iar cele trei puncte obţinute de Capul Verde asigură calificarea în premieră la un turneu final de Campionat Mondial.

În urma acestui succes, Capul Verde a ajuns la 23 de puncte, fiind la patru puncte în faţa Camerunului, ocupanta locului 2.

La ediţia din acest an a World Cup vor participa 48 de echipe, iar Capul Verde este echipa cu numărul 22 care obţine biletele către Statele Unite, Canada şi Mexic.

Cele 22 de echipe care au obţinut deja calificarea sunt:

Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazineReacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
  • Statele Unite
  • Canada
  • Mexic
  • Japonia
  • Noua Zeelandă
  • Iran
  • Argentina
  • Uzbekistan
  • Coreea de Sud
  • Iordania
  • Australia
  • Brazilia
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Columbia
  • Paraguay
  • Maroc
  • Tunisia
  • Egipt
  • Algeria
  • Ghana
  • Capul Verde

Capul Verde este ţara cu a doua cea mai mică populaţie care se califică la o Cupă Mondială. În 2018, Islanda, cu o populaţie de 332.000 de locuitori, mergea la turneul final din Rusia.

Selecționata din Capul Verde are un lot format doar din jucători care evoluează în străinătate, mulți dintre ei chiar născuți în diaspora. Cei mai mulți în Portugalia (țara a fost colonie portugheză), dar și în Israel, Bulgaria, Olanda, Cipru sau Turcia. În lot se află și un fotbalist din Liga 1, fundașul João Paulo, care evoluează la Oțelul Galați.

