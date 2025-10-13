Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa - Antena Sport

Capul Verde a obţinut calificarea la World Cup 2026, turneu care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis exclusiv în România în Universul Antena.
Capul Vere a întâlnit luni seară Eswatini, în etapa cu numărul 10 a preliminariilor World Cup 2026 din Africa. După 0-0 la pauză, Capul Verde s-a impus cu 3-0, la finalul unei zi istorice pentru ţara cu 530.000 de locuitori.
Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026
Întreaga activitate a ţării cu o suprafaţă de doar 4.033 kilometri pătrați s-a oprit luni, singurul lucru care a contat fiind meciul cu Eswatini. Rocha Livramento a deschis scorul în minutul 48, în timp ce Semedo a majorat diferenţa în minutul 54.
În primul minut de prelungiri, Stopira a dat startul petrecerii, atunci când a marcat golul de 3-0, iar cele trei puncte obţinute de Capul Verde asigură calificarea în premieră la un turneu final de Campionat Mondial.
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Cape Verde 🇨🇻 have qualified for the 2026 World Cup for the 𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝑯𝑰𝑺𝑻𝑶𝑹𝒀 🤩
With a population of just 590,000 they are also the second smallest nation to qualify for a World Cup finals (after Iceland) – what an… pic.twitter.com/zxgLDiXDxu
— 433 (@433) October 13, 2025
În urma acestui succes, Capul Verde a ajuns la 23 de puncte, fiind la patru puncte în faţa Camerunului, ocupanta locului 2.
La ediţia din acest an a World Cup vor participa 48 de echipe, iar Capul Verde este echipa cu numărul 22 care obţine biletele către Statele Unite, Canada şi Mexic.
Cele 22 de echipe care au obţinut deja calificarea sunt:
- Statele Unite
- Canada
- Mexic
- Japonia
- Noua Zeelandă
- Iran
- Argentina
- Uzbekistan
- Coreea de Sud
- Iordania
- Australia
- Brazilia
- Ecuador
- Uruguay
- Columbia
- Paraguay
- Maroc
- Tunisia
- Egipt
- Algeria
- Ghana
- Capul Verde
Capul Verde este ţara cu a doua cea mai mică populaţie care se califică la o Cupă Mondială. În 2018, Islanda, cu o populaţie de 332.000 de locuitori, mergea la turneul final din Rusia.
Selecționata din Capul Verde are un lot format doar din jucători care evoluează în străinătate, mulți dintre ei chiar născuți în diaspora. Cei mai mulți în Portugalia (țara a fost colonie portugheză), dar și în Israel, Bulgaria, Olanda, Cipru sau Turcia. În lot se află și un fotbalist din Liga 1, fundașul João Paulo, care evoluează la Oțelul Galați.
- Ţara în care bandele criminale controlează capitala e aproape de calificarea la World Cup 2026!
- Când se vor desfăşura meciurile din barajele de calificare la World Cup 2026 din zona Africii
- FRF, decizie de ultimă oră după anunțul lui Mircea Lucescu! Federația a trimis om la Varșovia
- O nouă calificare la World Cup 2026. Naționala care revine după 11 ani la turneul final mondial
- Istvan Kovacs, delegat la un meci tare din preliminariile Campionatului Mondial 2026