Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa - Antena Sport

Capul Verde a obţinut calificarea la World Cup 2026, turneu care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis exclusiv în România în Universul Antena.

Capul Vere a întâlnit luni seară Eswatini, în etapa cu numărul 10 a preliminariilor World Cup 2026 din Africa. După 0-0 la pauză, Capul Verde s-a impus cu 3-0, la finalul unei zi istorice pentru ţara cu 530.000 de locuitori.

Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026

Întreaga activitate a ţării cu o suprafaţă de doar 4.033 kilometri pătrați s-a oprit luni, singurul lucru care a contat fiind meciul cu Eswatini. Rocha Livramento a deschis scorul în minutul 48, în timp ce Semedo a majorat diferenţa în minutul 54.

În primul minut de prelungiri, Stopira a dat startul petrecerii, atunci când a marcat golul de 3-0, iar cele trei puncte obţinute de Capul Verde asigură calificarea în premieră la un turneu final de Campionat Mondial.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Cape Verde 🇨🇻 have qualified for the 2026 World Cup for the 𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝑯𝑰𝑺𝑻𝑶𝑹𝒀 🤩

With a population of just 590,000 they are also the second smallest nation to qualify for a World Cup finals (after Iceland) – what an… pic.twitter.com/zxgLDiXDxu

— 433 (@433) October 13, 2025