"Mircea, nu renunța!" Legendarul Emeric Ienei îl vrea pe Lucescu selecţioner la Mondial - Antena Sport

Emeric Ienei a fost unul dintre fanii naţionalei care a urmărit meciul cu Austria de la tv. Cu emoţie, Emeric Ienei îi cere lui Lucescu să ducă campania de calificare până la final. La finalul căreia, crede Ienei, România se va califica.
“Am văzut întregul meci cu Austria și m-a impresionat cum a jucat echipa noastră. Am văzut ce le-a cerut Mircea înainte de meci, să joace în așa fel încât să nu le fie rușine la finalul partidei. Și după victorie i-a felicitat că au jucat inteligent.
Și eu le spuneam elevilor mei, la Steaua, la echipa națională, cam tot același gen de lucruri. Indiferent de cifre, de salarii, de ce statut au adversarii, nu trebuie niciodată să pornești de la ideea că gata, nu ai nicio șansă. Ci să lupți, să le demonstrezi că poți să fii tu mai buni ca ei.
Uite că Austria, chiar dacă avea prima șansă, nici nu a prea contat. Și asta fiindcă România a jucat atât de bine, cu ambiție, cu inteligență și a blocat tot. Ba chiar a avut și ocazii mai multe”, a declarat Ienei pentru gsp.ro.
Fostul antrenor al Stelei crede că Ghiţă este remarcatul meciului: “e greu să găsești cel mai bun jucător la un asemenea meci, când echipa a fost cheia. Dar l-aș nominaliza chiar pe Ghiță, cel care a marcat golul. Fiindcă, deși erau ultimele secunde, s-a dus acolo, în careu, a crezut că poate face ceva și chiar a făcut. Acum, băieții ăștia au ridicat ștacheta și toată lumea o să vrea să vadă că și în următoarele meciuri vor juca la același nivel. Fiindcă au demonstrat că pot”, a spus Ienei.
Emeric Ienei a avut un mesaj şi pentru Lucescu, căruia îi cere să nu plece: “Cum să faci așa ceva? Mircea, nu renunța! Tu ai dus echipa aici, trebuie să-ți faci treaba până la capăt, să ajungeți la Mondial! Uite că fotbalul românesc are resurse, avem jucători care au disponibilitatea să lupte pentru echipa națională. E si meritul lui că i-a făcut să creadă. Deci trebuie să meargă împreună până la capăt! Eu am mare încredere în Mircea și în națională. Chiar m-au impresionat băieții. Și le țin pumnii, să ajungă iar la Campionatul Mondial!”, a încheiat Ienei.
