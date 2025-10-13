Islanda - Franța, Irlanda de Nord - Germania, Suedia - Kosovo, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei - Antena Sport

De la ora 21:45 se dispută în preliminariile World Cup mai multe partide, printre care Islanda – Franţa, Irlanda de Nord – Germania şi Suedia – Kosovo.

“Cocoşul galic” va evolua fără căpitanul Kylian Mbappe, accidentat în meciul Franţa – Azerbaidjan 3-0. Mbappe a marcat în toate cele 3 meciuri pe care Franţa le-a disputat, şi le-a câştigat, în aceste preliminarii: cu Ucraina (2-0), cu Islanda (2-1) şi cu Azerbaidjan (3-0).

Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026

Meciurile care se dispută astăzi în preliminariile World Cup 2026, de la ora 21:45:

Islanda – Franța (Grupa D)

Irlanda de Nord – Germania (Grupa A)

Țara Galilor – Belgia (Grupa J)

Suedia – Kosovo (Grupa B)

Ucraina – Azerbaidjan (Grupa D)

Slovenia – Elveția (Grupa B)

Slovacia – Luxemburg (Grupa A)

Macedonia de Nord – Kazahstan (Grupa J)

Kylian Mbappe s-a accidentat în meciul cu Azerbaidjan şi a părăsit cantonamentul naţionalei Franţei

Kylian Mbappe s-a accidentat în timpul meciului Franţa – Azerbaidjan 3-0. Căpitanul naţionalei Franţei a făcut un meci de senzaţie cu azerii, marcând un gol de generic, după ce a driblat 4 adversari şi reuşind un assist superb, la golul de 2-0 marcat de Rabiot. Mbappe i-a centrat perfect fotbalistului lui AC Milan, care a reluat în plasă, cu capul.