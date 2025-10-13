Islanda - Franța, Irlanda de Nord - Germania, Suedia - Kosovo, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei - Antena Sport

De la ora 21:45 se dispută în preliminariile World Cup mai multe partide, printre care Islanda – Franţa, Irlanda de Nord – Germania şi Suedia – Kosovo.
“Cocoşul galic” va evolua fără căpitanul Kylian Mbappe, accidentat în meciul Franţa – Azerbaidjan 3-0. Mbappe a marcat în toate cele 3 meciuri pe care Franţa le-a disputat, şi le-a câştigat, în aceste preliminarii: cu Ucraina (2-0), cu Islanda (2-1) şi cu Azerbaidjan (3-0).
Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026
Meciurile care se dispută astăzi în preliminariile World Cup 2026, de la ora 21:45:
Islanda – Franța (Grupa D)
Irlanda de Nord – Germania (Grupa A)
Țara Galilor – Belgia (Grupa J)
Suedia – Kosovo (Grupa B)
Ucraina – Azerbaidjan (Grupa D)
Slovenia – Elveția (Grupa B)
Slovacia – Luxemburg (Grupa A)
Macedonia de Nord – Kazahstan (Grupa J)
Kylian Mbappe s-a accidentat în meciul cu Azerbaidjan şi a părăsit cantonamentul naţionalei Franţei
Kylian Mbappe s-a accidentat în timpul meciului Franţa – Azerbaidjan 3-0. Căpitanul naţionalei Franţei a făcut un meci de senzaţie cu azerii, marcând un gol de generic, după ce a driblat 4 adversari şi reuşind un assist superb, la golul de 2-0 marcat de Rabiot. Mbappe i-a centrat perfect fotbalistului lui AC Milan, care a reluat în plasă, cu capul.
Mbappe a cerut schimbare în finalul partidei, după ce a acuzat o accidentare la glezna dreaptă, la care s-a lovit şi în meciul Real Madrid – Villarreal 3-1. Deschamps l-a înlocuit imediat. În minutul 83 l-a introdus în teren pe Florian Thauvin, în locul lui Mbappe, iar după un singur minut pe teren acesta a stabilit scorul final: 3-0 pentru francezi.
Mbappe s-a întors la echipa de club, Real Madrid, după accidentarea din partida cu Azerbaidjan. Cei de la Real sunt şi ei îngrijoraţi în privinţa stării de sănătate a lui Mbappe, în condiţiile în care s-a lovit tocmai la gleznă, acolo unde deja acuzase o accidentare.
World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca şi Campionatul Mondial de fotbal din 2030.
