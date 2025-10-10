O nouă calificare la World Cup 2026. Naționala care revine după 11 ani la turneul final mondial - Antena Sport

O nouă calificare la World Cup 2026. Echipa națională a Algeriei a trecut joi seara de Somalia, scor 3-0, și s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale din 2026.
Riyad Mahrez, fostul star de la Manchester City și actualul jucător al celor de la Al Ahli, a fost cel mai bun de pe teren cu un gol şi două pase decisive.
- World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.
O nouă calificare la World Cup 2026: Algeria
Într-un meci care a contat ca fiind în deplasare pentru Algeria, dar pe care echipa maghrebiană l-a disputat practic pe teren propriu, la Oran, pe stadionul Miloud Hadefi, elevii lui Vladimir Petkovic au înfruntat echipa de pe ultimul loc al grupei G africane, Somalia.
La 34 de ani, căpitanul algerienilor, Riyad Mahrez a reuşit să facă un meci excelent. El a ofert pasa decisivă din care Mohamed Amoura, atacantul lui Wolfsburg, a deschis scorul în minutul 7, apoi a înscris golul desprinderii, în minutul 19.
Mahrez a fost din nou servantul lui Amoura, în minutul 57, când a fost stabilit scorul final. Algeria – Somalia 3-0 şi „Les Fennecs” ocupă primul loc în grupă, cu 22 de puncte, patru în plus faţă de Uganda, şi s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale 2026, care se va desfăşura în Statele Unite, Canada şi Mexic.
Algeria s-a calificat pentru a cincea oară în istorie la Cupa Mondială, după 1982, 1986, 2010 şi 2014.
Celelalte naționale deja calificate la turneul final mondial de anul viitor sunt: Japonia, Noua Zeelandă, Iran, Argentina, Uzbekistan (premieră), Coreea de Sud, Iordania (premieră), Australia, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia, Maroc, Tunisia și Egipt.
- Istvan Kovacs, delegat la un meci tare din preliminariile Campionatului Mondial 2026
- Rezultat perfect pentru Cosmin Olăroiu! Scenariul în care va duce Emiratele Arabe Unite la World Cup 2026
- Încă o națională și-a asigurat calificarea la World Cup 2026. Victorie categorică în preliminarii
- Zlatan Ibrahimovic şi-a ales favorita de la World Cup 2026: “Pentru prietenul meu”
- Statistică înfiorătoare pentru România înainte de “dubla” cu Moldova și Austria. Cum arată cifrele atacanților