Fost antrenor al lui Cristiano Ronaldo, în România, în Liga 2, la Slatina! Cum este posibil - Antena Sport

Fost antrenor al lui Cristiano Ronaldo, în România, în Liga 2, la Slatina! Cum este posibil

Radu Constantin Publicat: 13 octombrie 2025, 21:24

Slatina este foarte aproape să dea o lovitură de imagine şi să aducă la club un fost antrenor al lui Cristiano Ronaldo. Dinko Jelicic este dorit la clubul oltean, în locul lui Claudiu Niculescu.

Slatina se clatină în campionat, unde ocupă locul 14 după nouă etape. Conducerea caută astfel un nou tehnician, iar pe lista oficialilor slătineni s-ar afla și Dinko Jelicic. Antrenorul croat nu mai are angajament din martie 2024, când a pregătit pe NK Gorica, anunţă iamsport.ro.

Oltenii sunt atraşi de palmareul tehnicianului, care a pregătit echipe ca Rudes sau Novigrad, dar a avut parte și de experiențe în străinătate, la Academia celor de la Alaves. Ce legătură a avut totuşi cu Cristiano Ronaldo? În 2022, Dinko Jelicic a preluat echipa U19 de la Al-Nassr. Iar în 2023, după demiterea lui Rudi Garcia, el s-a ocupat de echipa mare din postura de interimar, timp de 8 partide. Interesant este că din cele 8 partide cu el pe bancă, Al-Nassr a pierdut doar două meciuri.

Croatul a părăsit apoi Al-Nassr şi a prelua HNK Gorica, unde a stat pe banca echipei pentru 24 de meciuri.

