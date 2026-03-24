Două momente geniale cu Mircea Lucescu în prim-plan! Turcii au dezvăluit totul înainte de barajul cu România

Analistul turc Levent Tüzemen a avertizat reprezentativa pregătită de Vincenzo Montella (51 de ani) în privinţa selecţionerului României, Mircea Lucescu (80 de ani). Barajul Turcia – România se dispută joi, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş.

Echipa învingătoare va înfrunta, în finala pentru Mondialul american din vară, câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Turcii, avertizaţi în privinţa lui Mircea Lucescu: “Un adevărat profesor de tactică”

Levent Tüzemen l-a numit pe Mircea Lucescu un “profesor de tactică”. „Lucescu este un adevărat profesor de tactică. Înainte de meci, face analize excelente ale adversarului pentru jucătorii săi. Explică caracteristicile jucătorilor adverși unul câte unul. Are întotdeauna un plan special pentru a câștiga, în funcție de adversar”, a transmis Levent Tüzemen, potrivit sporx.com.

Analistul turc a dat două exemple de meciuri când s-a întâmplat exact ce a prezis Mircea Lucescu. La ambele Mircea Lucescu se afla pe banca lui Galatasaray. Primul a avut loc pe 26 septembrie 2001. Galatasaray juca în deplasare cu Nantes şi avea nevoie să învingă pentru a continua în Europa. În tur fusese 0-0.

“Lucescu a făcut o declarație interesantă înainte de meci și a spus: «Astăzi îl voi folosi pe Sergen Yalçın ca rezervă. Vom câștiga meciul și Sergen va marca golul.» S-a întâmplat exact așa cum a spus el. Galatasaray a câștigat meciul cu 1-0, iar golul a fost marcat de Sergen, care a intrat în joc în minutul 56”, şi-a amintit Tüzemen.