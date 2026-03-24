Două momente geniale cu Mircea Lucescu în prim-plan! Turcii au dezvăluit totul înainte de barajul cu România

Analistul turc Levent Tüzemen a avertizat reprezentativa pregătită de Vincenzo Montella (51 de ani) în privinţa selecţionerului României, Mircea Lucescu (80 de ani). Barajul Turcia – România se dispută joi, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş.
Echipa învingătoare va înfrunta, în finala pentru Mondialul american din vară, câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.
Turcii, avertizaţi în privinţa lui Mircea Lucescu: “Un adevărat profesor de tactică”
Levent Tüzemen l-a numit pe Mircea Lucescu un “profesor de tactică”. „Lucescu este un adevărat profesor de tactică. Înainte de meci, face analize excelente ale adversarului pentru jucătorii săi. Explică caracteristicile jucătorilor adverși unul câte unul. Are întotdeauna un plan special pentru a câștiga, în funcție de adversar”, a transmis Levent Tüzemen, potrivit sporx.com.
Analistul turc a dat două exemple de meciuri când s-a întâmplat exact ce a prezis Mircea Lucescu. La ambele Mircea Lucescu se afla pe banca lui Galatasaray. Primul a avut loc pe 26 septembrie 2001. Galatasaray juca în deplasare cu Nantes şi avea nevoie să învingă pentru a continua în Europa. În tur fusese 0-0.
“Lucescu a făcut o declarație interesantă înainte de meci și a spus: «Astăzi îl voi folosi pe Sergen Yalçın ca rezervă. Vom câștiga meciul și Sergen va marca golul.» S-a întâmplat exact așa cum a spus el. Galatasaray a câștigat meciul cu 1-0, iar golul a fost marcat de Sergen, care a intrat în joc în minutul 56”, şi-a amintit Tüzemen.
“Meciul cu România nu e sigur. Montella va juca împotriva lui Lucescu, care este un adevărat maestru tactic”
Al doilea meci a avut loc pe 20 februarie 2002. Galatasaray juca în deplasare cu Liverpool. Din acea echipă a “cormoranilor” făceau parte Steven Gerrard, Emile Heskey, Michael Owen și John Arne Riise. “Il Luce” a prezis că Galata va face 0-0 pe Anfield Road.
“Înainte de meci, Lucescu, pe care l-am întâlnit la hotelul unde era cazat Galatasaray, mi-a spus: «Vom juca la egalitate 0-0. Singurul nostru atacant, Ümit Karan, va crea probleme cu alergările sale în diagonală, vom juca fotbal compact și vom lăsa mingea adversarului. Cea mai mare armă a noastră va fi Mondragon, un portar care este unul dintre cei mai buni portari din lume». Predicția lui Lucescu s-a adeverit; Ümit Karan a perturbat apărarea lui Liverpool cu alergările sale în diagonală, iar Mondragon a devenit un gigant în poartă cu paradele sale, iar Galatasaray a terminat meciul 0-0”, a povestit Tüzemen.
“Pe scurt; calitatea lotului României este poate mult în urma celei a echipei noastre. Cu toate acestea, în cele două exemple pe care le-am dat de la Galatasaray, au avut succes cu loturi și tactici care au inclus un număr mare de jucători împrumutați.
Meciul cu România nu e sigur. Montella va juca împotriva lui Lucescu, care este un adevărat maestru tactic. Cine aplică corect tactica pe teren va obține victoria”, a concluzionat Tüzemen
