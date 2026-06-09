Edin Dzeko nu se mai gândea că va juca la Cupa Mondială 2026: “Nu mai sunt cel mai tânăr”

Edin Dzeko a recunoscut, pentru The Guardian, că nu se gândea că va juca până la 40 de ani, el fiind căpitanul naţionalei Bosniei-Herţegovina la Cupa Mondială de fotbal 2026, doar a doua participare a acestei reprezentative la turneul final.
“Uneori există un sfârşit pentru noi toţi, poate că al meu va veni în curând”, a spus Edin Dzeko, care a marcat împotriva României, în victoria cu 3-1 de la Zenica, în preliminariile CM 2026.
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Edin Dzeko, despre revenirea la Cupa Mondială: “Nu credeam că voi juca la 40 de ani”
“Nu credeam că voi juca la 40 de ani”, a afirmat el. “Dacă m-aţi fi întrebat acum 10 ani, aş fi spus ‘nu’, dar îmi ascult corpul şi fac mult efort înainte şi după antrenamente pentru a-l ajuta, pentru că nu mai sunt cel mai tânăr şi trebuie să am grijă de picioarele mele, de corpul meu. Încă mă simt bine şi încă simt că pot ajuta echipa când joc, ceea ce am şi făcut în ultimele patru luni la Schalke şi la echipa naţională”, a mai spus Dzeko.
“Poate că atunci când eşti tânăr, nu te gândeşti prea mult să vii mai devreme la antrenament şi să stai cu 30-45 de minute înainte de antrenament în sală, să faci exerciţii de prevenţie şi apoi să stai şi după antrenament, cam 30-45 de minute sau o oră, şi să faci alte exerciţii de prevenţie. Poate că, fiind un jucător tânăr, când ai 20 de ani, spui: ‘Nu am timp pentru asta. Vreau să ies la o cafea sau ceva cu prietenii sau la prânz’. Când îmbătrâneşti, îţi dai seama că trupul tău are nevoie, că picioarele tale au nevoie, de ceva de genul acesta dacă vrei să joci la cel mai înalt nivel şi să rămâi atât de mult timp în fotbal”, a afirmat atacantul care a trecut pe la Manchester City, AS Roma sau Inter Milano.
La CM 2026, Bosnia se află în Grupa B alături de una din gazdele competiţiei, Canada, pe care o va înfrunta vineri, după care va întâlni Qatarul şi Elveţia.
“Oh, ador munţii elveţieni”, a spus Dzeko. “Când jucam la Inter, de la Milano era atât de aproape şi mergeam des acolo cu soţia şi copiii mei… Cu siguranţă mă voi întoarce. Elveţia este cu siguranţă favorita în grupa noastră, pentru că are atât de mulţi jucători buni, o echipă foarte experimentată şi care este mereu prezentă la marile competiţii. Şi, evident, celelalte echipe s-ar gândi poate puţin mai mult la locurile doi şi trei”, a adăugat el.
Deocamdată, Dzeko, care a crescut jucând fotbal între clădiri devastate de război şi adăposturi în Sarajevo, este hotărât să savureze ultima sa aventură. Întrebările despre cât timp va continua pot aştepta.
“Mai întâi, trebuie să discut cu Schalke ca să văd ce planuri au, apoi vom decide”, a spus el despre viitorul său. “Acesta este un club mare, cu fani extraordinari şi văd deja că şi ei mă iubesc mult. Trebuie să spun că tot ce s-a întâmplat în ultimele patru luni a fost chiar mai bine decât mă aşteptam”, a concluzionat Dzeko.
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