„Ei se văd calificați, îi putem surprinde” Marele absent al naționalei „pariază” pe România diseară

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcia a evoluat de doar două ori la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.

Turcii se cred deja calificați

Atacantul naționalei României, Denis Drăguș, evoluează în Turcia la Gaziantep și a urmărit felul în care turcii se pregătesc de marele meci cu România. Drăguș crede că turcii ne privesc de sus.

„Am văzut și reacțiile lor, ei se văd calificați. După ce s-a tras grupa pentru Mondial, ei deja erau cu gândul la optimi. Pe de-o parte, înțeleg că văd lucrurile din perspectiva asta. Joacă acasă au o echipă foarte bună, cred că cea mai bună echipă din ultimii 20-30 de ani.

Dar cred că ăsta poate fi și un dezavantaj pentru ei, încrederea prea mare în ei și în faptul că sunt favoriți. Am dat mereu exemplu meciul cu Ucraina (n.r. 3-0 la EURO 2024), cred că acesta e similar. Și atunci Ucraina avea jucători la Chelsea, la Real Madrid, la City, Arsenal, PSG. Adică jucători care, dacă i-am pune pe hârtie, erau cam la aceeași valoare cu ceea ce are Turcia.