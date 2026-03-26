„Ei se văd calificați, îi putem surprinde” Marele absent al naționalei „pariază” pe România diseară

Sebastian Ujica Publicat: 26 martie 2026, 8:45

Denis Drăguș și Daniel Bîrligea / SPORT PICTURES

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

Turcia a evoluat de doar două ori la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.

Turcii se cred deja calificați

Atacantul naționalei României, Denis Drăguș, evoluează în Turcia la Gaziantep și a urmărit felul în care turcii se pregătesc de marele meci cu România. Drăguș crede că turcii ne privesc de sus.

„Am văzut și reacțiile lor, ei se văd calificați. După ce s-a tras grupa pentru Mondial, ei deja erau cu gândul la optimi. Pe de-o parte, înțeleg că văd lucrurile din perspectiva asta. Joacă acasă au o echipă foarte bună, cred că cea mai bună echipă din ultimii 20-30 de ani.

Dar cred că ăsta poate fi și un dezavantaj pentru ei, încrederea prea mare în ei și în faptul că sunt favoriți. Am dat mereu exemplu meciul cu Ucraina (n.r. 3-0 la EURO 2024), cred că acesta e similar. Și atunci Ucraina avea jucători la Chelsea, la Real Madrid, la City, Arsenal, PSG. Adică jucători care, dacă i-am pune pe hârtie, erau cam la aceeași valoare cu ceea ce are Turcia.

Cu toate astea, am făcut un meci bun, am stat bine, am închis spațiile. Cred că și în meciul ăla, dar și în general, putem profita mult de jocul de contraatac” a spus Denis Drăguș la Digi Sport.

Jucătorii naționalei sunt optimiști

Drăguș a luat pulsul colegilor de la națională la Mogoșoaia. Deși este suspendat pentru acest meci, Drăguș a vrut să-și arate sprijinul față de coechipieri.

„La fel ca Ianis și ca ceilalți, sunt optimist. Ce mă face să fiu optimist este ceea ce am arătat în trecut, în meciurile importante. În cele cu miză, cum a fost cu Austria, cum a fost cu Ucraina, cum a fost chiar cel cu Slovacia, când era un meci decisiv pentru calificarea mai departe, ne-am îndeplinit obiectivul.

În grupa de la EURO (n.r. preliminarii), cu Elveția, cu Israelul, la fel, chiar dacă nu erau adversari de nivelul celorlalți, au fost meciuri importante în care ne-am îndeplinit obiectivul și am arătat că putem să ținem ritmul sus, să nu cădem, să nu ne pierdem, ca să zic așa.

Și asta mă face să fiu încrezător. Mai ales, cum am spus, pentru că sunt și câțiva jucători români care joacă în Turcia. Este un meci special, sunt obișnuiți cu atmosfera și cred că, cu atât mai mult, vor fi mai motivați pentru meciul de mâine” a mai spus Drăguș.

