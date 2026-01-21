„Era un bătăuș, ne abuza fizic!” Istoria sângeroasă a participării Irakului la Mondialul din 1986 - Antena Sport

La sfârșitul lunii martie, Irak se va afla față în față cu propria istorie: „leii din Mesopotamia” vor juca barajul intercontinental pentru calificarea la Campionatul Mondial. Echipa pregătită de australianul Graham Arnold va întâlni câștigătoarea meciului dintre Bolivia și Surinam, iar o victorie ar reprezenta revenirea la Cupa Mondială, după 40 de ani de absență.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până acum, „leii” au o singură prezență la Cupa Mondială, la ediția din 1986, desfășurată în Mexic. Și, în contextul în care fotbalul irakian era condus de mâna forte a lui Uday Hussein, temutul fiu al lui Saddam, aventura mexicană a fost una cu cântec.

Uday Hussein, fiul lui Saddam: „Ne abuza fizic!”

În 1984, cu doi ani înaintea Mondialului, Saddam Hussein l-a numit pe Uday în fruntea Federației și l-a făcut responsabil de tot ceea ce ținea de sport în Irak. Mutarea venea în contextul unui război lung și sângeros cu Iran, în care sute de mii de tineri își pierduseră deja viața. Totodată, reprezenta o măsură de urgență a dictatorului, după ce echipa națională ratase calificarea la Mondialul din 1982.

Pe atunci în vârstă de numai 20 de ani, Uday Hussein avea să rămână în istorie prin violențele teribile comise asupra sportivilor, asta deși „leii din Mesopotamia” au obținut rezultate spectaculoase în acei ani. „A fost un bătăuș, ne abuza fizic”, dezvăluia, peste ani, mijlocașul Basil Gorgis, prezent în lotul irakienilor în Mexic 1986.

Trei antrenori schimbați înaintea Mondialului

În preliminariile din zona asiatică, Irak, cu una dintre cele mai bune generații din istoria ei, a defilat. Doar că, imediat după obținerea calificării, Uday Hussein a început să ia decizii tot mai bizare. Mai întâi, l-a schimbat pe tehnicianul brazilian Jorge Vieira cu conaționalul Edu Coimbra, fratele faimosului Zico. Coimbra n-a rezistat decât câteva luni în funcție, fiind schimbat cu doar o lună înaintea Cupei Mondiale cu un al treilea brazilian, Evaristo de Macedo!