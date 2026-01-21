„Era un bătăuș, ne abuza fizic!” Istoria sângeroasă a participării Irakului la Mondialul din 1986 - Antena Sport

La sfârșitul lunii martie, Irak se va afla față în față cu propria istorie: „leii din Mesopotamia” vor juca barajul intercontinental pentru calificarea la Campionatul Mondial. Echipa pregătită de australianul Graham Arnold va întâlni câștigătoarea meciului dintre Bolivia și Surinam, iar o victorie ar reprezenta revenirea la Cupa Mondială, după 40 de ani de absență.
Până acum, „leii” au o singură prezență la Cupa Mondială, la ediția din 1986, desfășurată în Mexic. Și, în contextul în care fotbalul irakian era condus de mâna forte a lui Uday Hussein, temutul fiu al lui Saddam, aventura mexicană a fost una cu cântec.
Uday Hussein, fiul lui Saddam: „Ne abuza fizic!”
În 1984, cu doi ani înaintea Mondialului, Saddam Hussein l-a numit pe Uday în fruntea Federației și l-a făcut responsabil de tot ceea ce ținea de sport în Irak. Mutarea venea în contextul unui război lung și sângeros cu Iran, în care sute de mii de tineri își pierduseră deja viața. Totodată, reprezenta o măsură de urgență a dictatorului, după ce echipa națională ratase calificarea la Mondialul din 1982.
Pe atunci în vârstă de numai 20 de ani, Uday Hussein avea să rămână în istorie prin violențele teribile comise asupra sportivilor, asta deși „leii din Mesopotamia” au obținut rezultate spectaculoase în acei ani. „A fost un bătăuș, ne abuza fizic”, dezvăluia, peste ani, mijlocașul Basil Gorgis, prezent în lotul irakienilor în Mexic 1986.
Trei antrenori schimbați înaintea Mondialului
În preliminariile din zona asiatică, Irak, cu una dintre cele mai bune generații din istoria ei, a defilat. Doar că, imediat după obținerea calificării, Uday Hussein a început să ia decizii tot mai bizare. Mai întâi, l-a schimbat pe tehnicianul brazilian Jorge Vieira cu conaționalul Edu Coimbra, fratele faimosului Zico. Coimbra n-a rezistat decât câteva luni în funcție, fiind schimbat cu doar o lună înaintea Cupei Mondiale cu un al treilea brazilian, Evaristo de Macedo!
În pregătirile pentru Mondial, fiul lui Saddam Hussein a refuzat două amicale tari, cu Anglia și Brazilia, de teamă să nu păteze onoarea regimului de la Baghdad. În schimb, i-a trimis pe fotbaliști într-un turneu inutil în Brazilia, unde Irak a jucat câteva amicale cu echipe locale.
Fiul dictatorului a exclus jucătorii „problemă” din lot
Exuberant și complet nerealist, Uday a anunțat că obiectivul Irakului la Mondial este să depășească faza grupelor, dintr-o serie cu țara gazdă, Mexic, Belgia și Paraguay. „Nu voia să piardă niciodată. Ne spunea: ‘Care e diferența dintre voi și jucătorii brazilieni? Voi purtați ghete Adidas, ei poartă ghete Adidas’”, povestea același Basil Gorgis.
Pe deasupra, Uday Hussein s-a ocupat personal de lotul deplasat de irakieni în Mexic. Speriat de ideea că vedeta Falah Hassan, de 35 de ani, ar putea să devină erou popular în țară, l-a exclus din lot! La fel a făcut și cu Jafar Abdul-Hussein, un puști de 20 de ani, a cărui
familie se afla pe lista neagră a regimului și însuși Saddam dăduse ordin ca trei dintre frații lui să fie executați.
Echipament ciudat, trei înfrângeri și multe scandaluri
În acest context, jucătorii din Irak au ajuns în Mexic cu moralul în suferință. Colac peste pupăză, Uday schimbase și echipamentul, de pe o zi pe alta. În locul celui tradițional, verde și alb, irakienii au primit un echipament galben și bleu. Era fix în culorile clubului Al-Rasheed, fondat chiar de Uday, în 1983.
Pe teren, Irak a pierdut toate cele trei meciuri. 0-1 cu Paraguay la debut, un meci în care „leii” au contestat vehement arbitrajul. Apoi, un 1-2 cu Belgia și un alt 0-1, cu țara gazdă. La ultimul meci, cel cu Mexic, irakienii mai aveau doar 15 jucători apți! Un irakian fusese eliminat cu Belgia, iar alți trei suspendați de FIFA pentru că îl înjuraseră și scuipaseră pe arbitru. Dar adevărata teroare pentru irakieni avea să-i aștepte acasă.
Teroarea la care au fost supuși fotbaliștii irakieni
„Știam că dacă nu jucăm bine, Uday va face ceva rău”, povestea un fost jucător, Rahim Hameed, într-un interviu acordat în 2007. Ajunși în Irak, fotbaliștii echipei naționale ar fi fost bătuți și rași în cap, ca pedeapsă pentru cele trei eșecuri din Mexic. Unele surse susțin că jucătorii au fost băgați de Saddam Hussein într-o ședință transmisă în direct la TV, dar că ar fi scăpat totuși de pedepse fizice.
Cert e că Uday Hussein a pus înfrângerile în cârca selecționerului și a continuat să conducă violent destinele sportului din Irak. Peste ani, Uday a dus corecțiile fizice la alt nivel. Cei care nu aveau rezultate erau închiși și torturați, iar Uday avea un sistem prin care stabilea câte lovituri în tălpile picioarelor trebuie să primească fiecare!
Uday Hussein a fost omorât în 2003, când SUA a invadat Irak. I-a urmat la Federație Hussein Saeed, piesă de bază a Irakului la acel Mondial din 1986. Chestionat despre viața de sportiv în timpul „domniei” lui Uday, Saeed a răspuns scurt: „Despre trecut nu vorbim, dar niciun jucător din lume nu a suferit cum au făcut-o jucătorii irakieni”.
World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
- România se bate în martie cu Turcia şi la handbal! Mesajul selecţionerului George Buricea pentru echipa lui Mircea Lucescu
- Îi mai ții minte pe Milutinovic și Parreira? Antrenorii record de la Cupa Mondială au un rival serios în 2026
- “Avem şanse mari” Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu
- FIFA: peste 500 de milioane de cereri de bilete pentru World Cup 2026
- Pariază pe Lionel Messi şi Kylian Mbappe! Cel mai bun marcator din istoria World Cup a dat verdictul: “Sunt sigur”