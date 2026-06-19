„Esto, cabron, esto!” Reacția genială a lui Aguirre după ce Mexic s-a calificat în 16-imile Mondialului

Mexic a câștigat și al doilea meci al său de la Campionatul Mondial, 1-0 în fața Coreei de Sud, după ce în prima etapă au învins Africa de Sud cu 2-0.

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Romo a marcat unicul gol al partidei cu Coreea, după o gafă mare a portarului Kim Seung-Gyu care a scăpat balonul din brațe.

Aguirre, euforic după victorie

Victoria este cu atât mai importantă pentru Mexic cu cât ea și-a garantat calificarea și că va evolua tot pe primul loc în șaisprezecimile competiției, precum și într-o eventuală optime de finală.

„Un meci extrem de dur, foarte dur. Cunoaștem foarte bine ambele echipe. Am pus multă presiune, am alergat mult, nu am lăsat spații. Și, ei bine, până la urmă, o greșeală a fost cea care avea să încline balanța într-o parte sau alta. Este adevărat că apoi (nr. portarul lor) a avut câteva intervenții salvatoare foarte bune, la Raúl și la Ozziel. Dar mă rog, ăsta e fotbalul.

Suntem bine, suntem bine. Nu a fost un meci grozav, dar nici adversarul nu ne-a lăsat să facem prea multe. Chiar și așa, am avut golul, care a venit pe o greșeală, și încă două sau trei ocazii… două lovituri de cap ale lui Raúl, faza lui Raúl, a lui Ozziel. Iar ei, în realitate, nu ne-au pus prea multe probleme” a spus Javier Aguirre după partidă.