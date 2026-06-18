Fabio Cannavaro a avut cuvinte de laudă după ce Uzbekistan a pierdut cu Columbia: “Calitate foarte bună”

Fabio Cannavaro a vorbit după meciul dintre Uzbekistan şi Columbia. Foto: Profimedia

Italianul Fabio Cannavarro, selecţionerul Uzbekistanului, nu şi-a ascuns dezamăgirea după eşecul suferit de echipa sa în meciul de debut la Cupa Mondială, miercuri la Ciudad de Mexico, în faţa naţionalei Columbiei (scor 1-3).

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Golurile partidei au fost marcate de Daniel Munoz, Luis Diaz şi Jaminton Campaz, respectiv Abbosbek Fayzullaev.

Ce a spus Fabio Cannavaro după meicul dintre Uzbekistan şi Columbia

“Este greu, să pierzi cu 3-1 este dificil”, a subliniat Cannavaro, adăugând că echipa sa are “o calitate foarte bună pentru o echipă asiatică”, deşi a recunoscut că va trebui să se “îmbunătăţească” în următoarele partide, împotriva Portugaliei RD Congo, celelalte adversare ale uzbecilor în Grupa K.

Cannavaro, care a câştigat Cupa Mondială ca jucător cu selecţionata Italiei, în 2006, a subliniat că ştia că echipa va trebui “să sufere” atunci când trebuia să controleze mingea, dar a recunoscut că repriza a doua “a fost foarte bună”.

“Dar, desigur, la acest nivel, când greşeşti, comiţi multe greşeli.. Acest lucru este dureros”, a afirmat el.