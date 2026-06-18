Uzbekistan – Columbia LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Asiaticii debutează la Campionatul Mondial

Uzbekistan – Columbia, duelul din prima etapă a Grupei K de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la ora 05:00. Asiaticii vor bifa primul meci din istorie la turneul final mondial. Partida cu sud-americanii se va disputa la Ciudad de Mexico, pe Estadio Banorte.

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Uzbekistan şi Columbia împart Grupa K cu Portugalia şi RD Congo. Cele două naţionale au remizat, scor 1-1, în meciul disputat la Houston.

Uzbekistan – Columbia LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Uzbekistan s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial după ce s-a clasat pe locul secund grupa preliminară, în care lider a fost Iran. Naţionala antrenată de Fabio Cannavaro a obţinut biletele pentru Mondial după remiza c Emiratele Arabe Unite, scor 0-0.

Columbia, de cealaltă parte, s-a clasat pe locul trei în preliminariile din America de Sud, cu 28 de puncte, după 18 meciuri disputate.

Uzbekistan a disputat două meciuri amicale, înaintea participării la Campionatul Mondial, ambele pierdute. Asiaticii au fost învinşi de Olanda (1-2) şi de Canada (0-2). De cealaltă parte, Columbia a câştigat meciurile de pregătire disputate la începutul acestei luni, 2-0 cu Iordania şi 3-1 cu Costa Rica.