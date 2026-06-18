Uzbekistan – Columbia LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Asiaticii debutează la Campionatul Mondial

Uzbekistan – Columbia, duelul din prima etapă a Grupei K de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la ora 05:00. Asiaticii vor bifa primul meci din istorie la turneul final mondial. Partida cu sud-americanii se va disputa la Ciudad de Mexico, pe Estadio Banorte.
Uzbekistan şi Columbia împart Grupa K cu Portugalia şi RD Congo. Cele două naţionale au remizat, scor 1-1, în meciul disputat la Houston.
Uzbekistan – Columbia LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 1 şi în AntenaPLAY
Uzbekistan s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial după ce s-a clasat pe locul secund grupa preliminară, în care lider a fost Iran. Naţionala antrenată de Fabio Cannavaro a obţinut biletele pentru Mondial după remiza c Emiratele Arabe Unite, scor 0-0.
Columbia, de cealaltă parte, s-a clasat pe locul trei în preliminariile din America de Sud, cu 28 de puncte, după 18 meciuri disputate.
Uzbekistan a disputat două meciuri amicale, înaintea participării la Campionatul Mondial, ambele pierdute. Asiaticii au fost învinşi de Olanda (1-2) şi de Canada (0-2). De cealaltă parte, Columbia a câştigat meciurile de pregătire disputate la începutul acestei luni, 2-0 cu Iordania şi 3-1 cu Costa Rica.
Lot Uzbekistan
- Portari: Utkir Yusupov (Navbahor Namangan), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi Fergana)
- Fundași: Abdukodir Khusanov (Manchester City), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Farrukh Sayfiev (Neftchi Fergana), Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Avazbek Ulmasaliev (AGMK), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand)
- Mijlocași: Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Otabek Shukurov (Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fergana), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Oston Urunov (Persepolis), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), Sherzod Esanov (Bukhara)
- Atacanți: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Azizbek Amonov (Dinamo Samarqand), Igor Sergeev (Persepolis)
- Selecționer: Fabio Cannavaro
Lot Columbia
- Portari: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)
- Fundași: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)
- Mijlocași: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)
- Atacanți: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern München), Luis Suarez (Sporting CP), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (FC Krasnodar)
- Selecționer: Nestor Lorenzo
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