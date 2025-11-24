„Fabulos pentru noi!” Fostul jucător din Liga 1, despre miracolul insulei din Caraibe care merge la Mondial - Antena Sport

Selecționata din Curaçao, o insulă micuță din Caraibe cu populația de 155.000 de locuitori, cam cât orașul Brăila, va juca la Cupa Mondială din 2026. Sub bagheta „magică” a veteranului olandez Dick Advocaat (78 de ani), s-a calificat dramatic, după ce a câștigat grupa B din preliminariile zonei Concacaf.
De-a lungul anilor, câțiva fotbaliști din Curaçao, o țară de circa trei ori mai mică decât județul Ilfov, au jucat în campionatul României. Cel mai cunoscut este Gevaro Nepomuceno, care a evoluat la Petrolul Ploiești între 2014 și 2016, apoi a revenit în Liga 1 la începutul lui 2021, la Dinamo, unde a jucat timp de șase luni.
Gevaro Nepomuceno: „E fabulos ce s-a întâmplat în Curaçao!”
Ajuns la 33 de ani, Nepomuceno locuiește acum în Australia, la Melbourne, unde tocmai și-a deschis o școală de fotbal. „A fost ceva extraordinar pentru Curaçao! E probabil prima și ultima oară când ne calificăm. Am avut șansa să nu ne luptăm cu SUA, Mexic și Canada, echipe calificate direct ca gazde ale turneului”, spune fostul petrolist, pentru Antena Sport.
„Pentru Curaçao și oamenii de acolo este fabulos ce s-a întâmplat în aceste preliminarii. Curaçao e o țară mică. Prietenii și rudele mele mi-au povestit că nu le venea să creadă că s-au calificat. Eu am văzut acasă, la TV, meciul decisiv cu Jamaica. Am avut emoții mari de tot. Jamaicanii au avut trei bare, iar în ultima secundă au primit un penalty, anulat până la urmă de VAR. Când s-a încheiat totul, am izbucnit de fericire”, povestește Nepomuceno.
● Curaçao avea nevoie să nu piardă în ultima etapă a grupei, la Kingston, cu Jamaica. S-a terminat 0-0, iar Curaçao a câștigat grupa cu 12 puncte, unul peste jamaicani.
Toți jucătorii din Curaçao sunt născuți în Olanda
Nepomuceno spune că tehnicianul olandez Dick Advocaat este omul determinant pentru fotbalul din Curaçao. „Nici nu trebuie să vorbesc eu despre el, toată lumea îl cunoaște. Se pricepe, e foarte bun din punct de vedere tactic. O persoană bună, care a antrenat mari cluburi și echipe naționale.”
„La noi, în Curaçao, există un campionat național, semi-profesionist. Nivelul e destul de bun, cam ca în Liga 2 din România. Dar la națională, jucătorii vin din Olanda. Sunt născuți acolo, au părinții sau doar un părinte din Curaçao. Eu, care sunt născut la Willemstad, capitala din Curaçao, eram o excepție”, explică Nepomuceno.
● Toți jucătorii din naționala Curaçao sunt născuți în Olanda! De altfel, Curaçao este parte a Regatului Olandei și toți cetățenii de acolo au pașaport UE.
● 52 selecții și opt goluri pentru Curaçao a strâns Gevaro Nepomuceno.
Cum e viața în Curaçao, unde PIB-ul pe cap de locuitor e similar cu România
Fiind un teritoriu olandez, Curaçao se diferențiază de țările împotriva cărora joacă în zona Concacaf. „Viața e bună în Curaçao. În fiecare zi e cald, plajele de la noi sunt superbe. Se trăiește bine, nu ne comparăm cu alte țări din zonă. Cu Haiti, de pildă, unde nimeni n-ar vrea acum să fie. Cum îți ziceam, viața e liniștită, economia funcționează. Totul e manageriat de olandezi, lucrurile s-au schimbat”, zice Nepomuceno.
La vară, cei din Curaçao vor juca cel puțin trei meciuri la Cupa Mondială, o sărbătoare națională. „Lumea are mintea deschisă, echipa va merge cu mintea deschisă la Mondial. Suntem fericiți că suntem acolo. Nu așteptăm multe, nu zic că vom trece de grupă, ci doar că e extraordinar că vom participa.”
● În 2023, Curaçao a avut un PIB pe cap de locuitor de 22.192 dolari, la nivelul României și mult peste statele din Caraibe și America Centrală.
„Dacă totul mergea bine, n-aș fi plecat niciodată din România!”
În Australia, unde spune că viața e excelentă, Gevaro Nepomuceno se pregătește să devină antrenor. Momentan, lucrează cu copiii la academia sa, dar nu uită perioada din România și în mod special pe Mario Nicolae, fostul director sportiv de la Petrolul și Dinamo. „El m-a adus în România, și la Ploiești, și la Dinamo. Mereu m-a ajutat, mereu se asigură că toți străinii sunt plătiți, că au tot ce le trebuie. Am venit din Anglia ca să joc la Dinamo, tocmai pentru că era el acolo”, spune fostul fotbalist.
„România mi-a rămas în inimă. N-aș fi plecat niciodată de acolo, dacă totul ar fi mers bine. Dar știi cum e, te antrenezi din greu, joci, dar nu ești plătit. La Dinamo, am jucat șase luni, dar n-am primit decât unul sau două salarii. De asta am plecat”, mai zice Nepomuceno.
● Două goluri și șapte pase decisive a dat Gevaro Nepomuceno la Petrolul. La Dinamo, în 13 meciuri, nu a marcat și nici nu a oferit vreun assist.
● A mai jucat la Den Bosch și Fortuna Sittard (Olanda), Marítimo și Famalicão (Portugalia), Oldham, Chesterfield și Halifax Town (Anglia), Cherno More Varna (Bulgaria) și Melbourne Knights și Bentleigh Greens (Australia).
- Fabulos! S-a aflat ce i-a transmis Mircea Lucescu selecționerului din Kosovo, la tragerea la sorți a barajului
- Decizia importantă luată de turci după ce au aflat că vor întâlni România la barajul crucial pentru World Cup 2026
- Mircea Rednic nu s-a mai abţinut când a văzut gestul lui Drăguş: “E un tip mai dezordonat la nivelul capului”
- Cum batem Turcia? Gică Hagi a anunţat care sunt atuurile României în lupta de la barajul pentru World Cup
- A dormit trei luni pe stradă, fără bani și loc de muncă, dar acum merge la Mondial! A „explodat” abia la 33 de ani