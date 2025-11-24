„Fabulos pentru noi!” Fostul jucător din Liga 1, despre miracolul insulei din Caraibe care merge la Mondial - Antena Sport

Selecționata din Curaçao, o insulă micuță din Caraibe cu populația de 155.000 de locuitori, cam cât orașul Brăila, va juca la Cupa Mondială din 2026. Sub bagheta „magică” a veteranului olandez Dick Advocaat (78 de ani), s-a calificat dramatic, după ce a câștigat grupa B din preliminariile zonei Concacaf.

De-a lungul anilor, câțiva fotbaliști din Curaçao, o țară de circa trei ori mai mică decât județul Ilfov, au jucat în campionatul României. Cel mai cunoscut este Gevaro Nepomuceno, care a evoluat la Petrolul Ploiești între 2014 și 2016, apoi a revenit în Liga 1 la începutul lui 2021, la Dinamo, unde a jucat timp de șase luni.

Gevaro Nepomuceno: „E fabulos ce s-a întâmplat în Curaçao!”

Ajuns la 33 de ani, Nepomuceno locuiește acum în Australia, la Melbourne, unde tocmai și-a deschis o școală de fotbal. „A fost ceva extraordinar pentru Curaçao! E probabil prima și ultima oară când ne calificăm. Am avut șansa să nu ne luptăm cu SUA, Mexic și Canada, echipe calificate direct ca gazde ale turneului”, spune fostul petrolist, pentru Antena Sport.

„Pentru Curaçao și oamenii de acolo este fabulos ce s-a întâmplat în aceste preliminarii. Curaçao e o țară mică. Prietenii și rudele mele mi-au povestit că nu le venea să creadă că s-au calificat. Eu am văzut acasă, la TV, meciul decisiv cu Jamaica. Am avut emoții mari de tot. Jamaicanii au avut trei bare, iar în ultima secundă au primit un penalty, anulat până la urmă de VAR. Când s-a încheiat totul, am izbucnit de fericire”, povestește Nepomuceno.

● Curaçao avea nevoie să nu piardă în ultima etapă a grupei, la Kingston, cu Jamaica. S-a terminat 0-0, iar Curaçao a câștigat grupa cu 12 puncte, unul peste jamaicani.