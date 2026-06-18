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Familia lui Lionel Messi, comunicat după ce starul Argentinei a plâns în meciul cu Algeria. Cu ce situație se confruntă

Daniel Işvanca Publicat: 18 iunie 2026, 20:46

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Familia lui Lionel Messi, comunicat după ce starul Argentinei a plâns în meciul cu Algeria. Cu ce situație se confruntă

Lionel Messi / Profimedia

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Lionel Messi a făcut senzație la primul meci al Argentinei de la acest Campionat Mondial și a marcat toate cele trei goluri ale campioanei en-titre în confruntarea cu Algeria.

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Imediat după ce a înscris primul gol, starul celor de la Inter Miami a fost surprins plângând. Presa a speculat motivul pentru care ar fi recurs la acest gest, iar în cele din urmă, familia sa a venit cu un comunicat.

Lionel Messi, în lacrimi din cauza problemelor de sănătate ale tatălui său

Lionel Messi trece printr-un moment de cumpănă la debutul Campionatului Mondial, asta după ce tatăl său a întâmpinat mai multe probleme de sănătate, lucru confirmat joi printr-un comunicat emis de familia Argentinianului.

În același timp, familia starului lui Lionel Scaloni a avut un mesaj dur pentru cei care au profitat de această situație pentru a compune tot felul de știri prin care să destabilizeze fotbalistul.

Mesajul familiei lui Leo Messi

„Familia Messi informează că Jorge Messi trece în prezent printr-o situație legată de sănătate.

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În acest moment, acesta se află sub supraveghere medicală, recuperându-se și evoluând favorabil în ceea ce privește afecțiunea cu care se confruntă.

Având în vedere rapoartele, zvonurile și speculațiile care au circulat în ultimele ore, familia dorește să își exprime profundul disconfort față de lipsa de sensibilitate, respect și discreție cu care unii oameni au tratat ceea ce este o chestiune familială strict privată.

De asemenea, familia dorește să clarifice faptul că doar rudele apropiate ale sale dețin informații reale și exacte cu privire la starea lui Jorge. Prin urmare, orice versiune, declarație sau informație care nu provine direct de la familie și de pe canalele sale oficiale nu trebuie considerată validă sau veridică.

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În astfel de momente, cerem responsabilitate, prudență și umanitate. Sănătatea unei persoane și liniștea sufletească a celor din jur nu ar trebui să facă obiectul speculațiilor sau al unui interes media iresponsabil.

Apreciem sincer expresiile de afecțiune, respect și grijă pe care le-am primit și vă rugăm să respectați intimitatea, confidențialitatea și intimitatea lui Jorge – precum și cele ale întregii sale familii – pe tot parcursul acestui proces.

Orice actualizări relevante vor fi comunicate în timp util de către familie și prin canalele corespunzătoare.

Vă mulțumim pentru înțelegere”.

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