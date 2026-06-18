Familia lui Lionel Messi, comunicat după ce starul Argentinei a plâns în meciul cu Algeria. Cu ce situație se confruntă

Lionel Messi a făcut senzație la primul meci al Argentinei de la acest Campionat Mondial și a marcat toate cele trei goluri ale campioanei en-titre în confruntarea cu Algeria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după ce a înscris primul gol, starul celor de la Inter Miami a fost surprins plângând. Presa a speculat motivul pentru care ar fi recurs la acest gest, iar în cele din urmă, familia sa a venit cu un comunicat.

Lionel Messi, în lacrimi din cauza problemelor de sănătate ale tatălui său

Lionel Messi trece printr-un moment de cumpănă la debutul Campionatului Mondial, asta după ce tatăl său a întâmpinat mai multe probleme de sănătate, lucru confirmat joi printr-un comunicat emis de familia Argentinianului.

În același timp, familia starului lui Lionel Scaloni a avut un mesaj dur pentru cei care au profitat de această situație pentru a compune tot felul de știri prin care să destabilizeze fotbalistul.

Mesajul familiei lui Leo Messi

„Familia Messi informează că Jorge Messi trece în prezent printr-o situație legată de sănătate.