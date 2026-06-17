Peste un milion de fani, mai exact 1.028.429, au asistat la primele 16 meciuri ale Cupei Mondiale din Statele Unite, Mexic şi Canada, în timp ce stadioanele au fost pline în proporţie de 99,34%, conform cifrelor prezentate de Federaţia Internaţională de Fotbal, citată de DPA.

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Îngrijorările legate de preţul biletelor în perioada premergătoare turneului final păreau să fie confirmate de numărul mare de locuri goale la meciul dintre Coreea de Sud şi Cehia de la Guadalajara, joia trecută, şi la meciul de sâmbătă dintre Qatar şi Elveţia din Bay Arena (California).

FIFA, anunţ despre prezenţa pe stadioane la Campionatul Mondial 2026, după primele 16 meciuri disputate

Cu toate acestea, FIFA spune că 1.028.429 de fani au fost prezenţi la meciuri până luni inclusiv, stadioanele fiind pline în proporţie de 99,34%, conform datelor sale.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a fost fotografiat pe Instagram cu fanul numărul un milion, Aaron Bren.

“Mulţumiri imense tuturor suporterilor noştri pasionaţi care continuă să umple stadioanele – aţi adus la viaţă cea mai incluzivă Cupă Mondială FIFA”, a scris Infantino.