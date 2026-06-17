Peste un milion de fani, mai exact 1.028.429, au asistat la primele 16 meciuri ale Cupei Mondiale din Statele Unite, Mexic şi Canada, în timp ce stadioanele au fost pline în proporţie de 99,34%, conform cifrelor prezentate de Federaţia Internaţională de Fotbal, citată de DPA.
Îngrijorările legate de preţul biletelor în perioada premergătoare turneului final păreau să fie confirmate de numărul mare de locuri goale la meciul dintre Coreea de Sud şi Cehia de la Guadalajara, joia trecută, şi la meciul de sâmbătă dintre Qatar şi Elveţia din Bay Arena (California).
FIFA, anunţ despre prezenţa pe stadioane la Campionatul Mondial 2026, după primele 16 meciuri disputate
Cu toate acestea, FIFA spune că 1.028.429 de fani au fost prezenţi la meciuri până luni inclusiv, stadioanele fiind pline în proporţie de 99,34%, conform datelor sale.
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a fost fotografiat pe Instagram cu fanul numărul un milion, Aaron Bren.
“Mulţumiri imense tuturor suporterilor noştri pasionaţi care continuă să umple stadioanele – aţi adus la viaţă cea mai incluzivă Cupă Mondială FIFA”, a scris Infantino.
Între timp, un grup de fani a avertizat asupra “riscului” reprezentat de lipsa segregării la meciuri.
Directorul executiv al Football Supporters Europe, Ronan Evain, a declarat pentru BBC Sport: ”Absenţa segregării nu este normală pentru un turneu de genul acesta. Ceea ce este îngrijorător este că FIFA nu ştie cu adevărat cine are bilete ici şi colo, insistând atât de mult ca oamenii să cumpere bilete şi să le revândă. Aşadar, posibilitatea – sau riscul – de a avea fani din ‘Echipa A’ în mijlocul mulţimii din ‘Echipa B’ este mai puternică ca niciodată.”
FIFA a anunţat ulterior că cele patru meciuri de la Cupa Mondială de marţi s-a stabilit un nou record pentru cea mai frecventată zi din istoria turneului.
Un nou record de 281.223 de spectatori a eclipsat recordul anterior de 277.070 stabilit la Cupa Mondială din 1994 din Statele Unite, care a inclus, de asemenea, patru meciuri.
Cifrele provin din meciurile Franţa – Senegal (80.545 spectatori), Argentina – Algeria (69.045), Austria – Iordania (68.527) şi Irak – Norvegia (63.106).
FIFA declară că media actuală de prezenţă la Cupa Mondială din 2026 este de 65.483 spectatori şi este pe cale să depăşească cel mai bun record cumulativ al turneului, de 3,5 milioane, din 1994.
CM 2026, la care participă un număr record de echipe (48), va avea 104 meciuri şi se va încheia pe 19 iulie.
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