Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | FIFA, anunţ despre prezenţa pe stadioane la Campionatul Mondial 2026, după primele 16 meciuri disputate

FIFA, anunţ despre prezenţa pe stadioane la Campionatul Mondial 2026, după primele 16 meciuri disputate

Dan Roșu Publicat: 17 iunie 2026, 15:39

Comentarii
FIFA, anunţ despre prezenţa pe stadioane la Campionatul Mondial 2026, după primele 16 meciuri disputate

Fani Argentina - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Peste un milion de fani, mai exact 1.028.429, au asistat la primele 16 meciuri ale Cupei Mondiale din Statele Unite, Mexic şi Canada, în timp ce stadioanele au fost pline în proporţie de 99,34%, conform cifrelor prezentate de Federaţia Internaţională de Fotbal, citată de DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Îngrijorările legate de preţul biletelor în perioada premergătoare turneului final păreau să fie confirmate de numărul mare de locuri goale la meciul dintre Coreea de Sud şi Cehia de la Guadalajara, joia trecută, şi la meciul de sâmbătă dintre Qatar şi Elveţia din Bay Arena (California).

FIFA, anunţ despre prezenţa pe stadioane la Campionatul Mondial 2026, după primele 16 meciuri disputate

Cu toate acestea, FIFA spune că 1.028.429 de fani au fost prezenţi la meciuri până luni inclusiv, stadioanele fiind pline în proporţie de 99,34%, conform datelor sale.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a fost fotografiat pe Instagram cu fanul numărul un milion, Aaron Bren.

“Mulţumiri imense tuturor suporterilor noştri pasionaţi care continuă să umple stadioanele – aţi adus la viaţă cea mai incluzivă Cupă Mondială FIFA”, a scris Infantino.

Reclamă
Reclamă

Între timp, un grup de fani a avertizat asupra “riscului” reprezentat de lipsa segregării la meciuri.

Directorul executiv al Football Supporters Europe, Ronan Evain, a declarat pentru BBC Sport: ”Absenţa segregării nu este normală pentru un turneu de genul acesta. Ceea ce este îngrijorător este că FIFA nu ştie cu adevărat cine are bilete ici şi colo, insistând atât de mult ca oamenii să cumpere bilete şi să le revândă. Aşadar, posibilitatea – sau riscul – de a avea fani din ‘Echipa A’ în mijlocul mulţimii din ‘Echipa B’ este mai puternică ca niciodată.”

FIFA a anunţat ulterior că cele patru meciuri de la Cupa Mondială de marţi s-a stabilit un nou record pentru cea mai frecventată zi din istoria turneului.

Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de leiSute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei
Reclamă

Un nou record de 281.223 de spectatori a eclipsat recordul anterior de 277.070 stabilit la Cupa Mondială din 1994 din Statele Unite, care a inclus, de asemenea, patru meciuri.

Cifrele provin din meciurile Franţa – Senegal (80.545 spectatori), Argentina – Algeria (69.045), Austria – Iordania (68.527) şi Irak – Norvegia (63.106).

FIFA declară că media actuală de prezenţă la Cupa Mondială din 2026 este de 65.483 spectatori şi este pe cale să depăşească cel mai bun record cumulativ al turneului, de 3,5 milioane, din 1994.

CM 2026, la care participă un număr record de echipe (48), va avea 104 meciuri şi se va încheia pe 19 iulie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Florin Manea, ultimele informații despre situația lui Drăgușin la Tottenham: „Acum plec la Londra!”. Ce spune de interesul lui Juventus
Fanatik.ro
Florin Manea, ultimele informații despre situația lui Drăgușin la Tottenham: „Acum plec la Londra!”. Ce spune de interesul lui Juventus
15:20

Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB
14:23

Mai rău nici că se putea! U Cluj – PAOK, în turul 2 preliminar din Europa League!
14:23

VideoMomentul viral de la Campionatul Mondial 2026: Lionel Messi a plâns pe teren după un gol marcat
13:42

Programul zilei a 7-a de la Campionatul Mondial 2026. Partidele transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
13:36

Părinţii lui Diogo Jota, invitaţi în tribună la Portugalia – RD Congo, la Campionatul Mondial 2026
13:20

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali! 2 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 3 FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu 4 FCSB transferă atacant! Mihai Stoica anunță “acordul”: “Mi-a dat Gigi OK-ul” 5 Gigi Becali îl transferă pe Joao Paulo pe o sumă uriaşă: “Imediat îl dau” 6 “Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României