Donald Trump, anunţ despre participarea Iranului la Campionatul Mondial 2026: “Poate au o echipă bună”

Donald Trump a declarat, joi, că este „de acord” ca Iranul să joace meciurile din cadrul Cupei Mondiale de fotbal în Statele Unite, după ce preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a reafirmat că ţara va participa în ciuda războiului din Orientul Mijlociu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Dacă Gianni (Infantino) a spus asta, atunci sunt de acord”, a declarat preşedintele american jurnaliştilor în Biroul Oval al Casei Albe.

Donald Trump, anunţ despre participarea Iranului la Campionatul Mondial 2026

„A vorbit despre asta. I-am spus: «Fă ce vrei. Poţi să-i iei. Nu eşti obligat să-i iei.» Probabil au o echipă bună… De fapt, e greu de crezut, dar cred că trebuie să-i lăsăm să joace», a adăugat Donald Trump.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a reafirmat joi că Iranul va participa la Cupa Mondială şi că va disputa, conform programului, cele trei meciuri din faza grupelor în Statele Unite.

“În primul rând, vreau să confirm fără echivoc că Iranul va participa, evident, la Cupa Mondială FIFA 2026. Şi, bineînţeles, Iranul va juca în Statele Unite”, a declarat Infantino.