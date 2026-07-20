Florin Răducioiu ştie unde s-a făcut diferenţa în finala Cupei Mondiale 2026: „Nu are un reper”

Florin Răducioiu a analizat finala Cupei Mondiale 2026, câştigată de Spania în faţa Argentinei cu 1-0, după 120 de minute disputate pe MetLife Stadium. Campioana mondială din 2022 a făcut un joc modest, în timp ce ibericii au deţinut controlul pe durata întregii partide care a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Florin Răduciou este de părere că Argentina este o echipă dependentă de Lionel Messi şi a lăudat jocul Spaniei, noua campioană mondială. Fostul mare atacant român e convins că echipa care a practicat cel mai frumos fotbal la acest turneu final a ridicat trofeul deasupra capului.
Florin Răducioiu, categoric după finala Cupei Mondiale 2026: „Argentina e dependentă de Messi”. Laude pentru Spania
Mai mult, el a subliniat posesia Spaniei, care a reuşit să îşi pună în mare dificultate adversarele pe durata Cupei Mondiale, în mod special în finala cu Argentina, când sud-americanii nu au ştiut ce să facă în momentele în care ibericii aveau balonul:
„Argentina e dependentă de Messi. A câştigat echipa cea mai bună, care a primit un singur gol, şi asta e foarte important. Am anticipat echipa Spaniei care a dominat adversarul prin această posesie, cu această mobilitate, nu are un punct de reper, nu ştii ce să faci. Au o tehnică excepţională. A câştigat echipa cu cel mai frumos fotbal, cel mai eficient, echipa care a dominat orice adversar”, a declarat Florin Răducioiu, în studioul Toată lumea la Antena.
GOLUL MARCAT DE FERRAN TORRES CARE A DECIS FINALA CUPEI MONDIALE 2026
Adrian Mutu a remarcat şi faptul că Spania a avut reacţiile potrivite în fiecare meci disputat la turneul final. „Briliantul” i-a taxat pe argentinieni, care în 90 de minute de joc, nu au avut şut pe poartă.
„Messi nu s-a trezit în seara asta, n-a fost nici ajutat de echipă. Argentina a fost o echipă apatică, pe alocuri, fricoasă. O echipă care nu a fost demnă de a fi campioană en-titre, pe care ne-o imaginam că o vom vedea pe teren. Spania a dominat meciul cap-coadă, statistica…merită acest lucru, calitatea tehnică a învins în acest Campionat Mondial”, a spus şi Adrian Mutu.
- L’Equipe l-a pus la zid Slavko Vincic, după finala Cupei Mondiale 2026: „I-a favorizat în mare măsură”
- Doar două cuvinte! Experții au citit pe buze: ce i-a spus Donald Trump fiecărui jucător
- Antena 1, lider de audienţă la finala World Cup! A fost prima alegere a românilor în ziua în care Spania a câştigat Cupa Mondială
- Au apărut imaginile! De la ce a început bătaia dintre Paredes, Gavi şi Garcia. Rodri şi Molina, în centrul atenţiei
- Sărbătoare umbrită în Spania: adolescent de 13 ani, mort în timpul petrecerii pentru câştigarea titlului mondial