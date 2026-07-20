Florin Răducioiu ştie unde s-a făcut diferenţa în finala Cupei Mondiale 2026: „Nu are un reper”

Florin Răducioiu a analizat finala Cupei Mondiale 2026, câştigată de Spania în faţa Argentinei cu 1-0, după 120 de minute disputate pe MetLife Stadium. Campioana mondială din 2022 a făcut un joc modest, în timp ce ibericii au deţinut controlul pe durata întregii partide care a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Florin Răduciou este de părere că Argentina este o echipă dependentă de Lionel Messi şi a lăudat jocul Spaniei, noua campioană mondială. Fostul mare atacant român e convins că echipa care a practicat cel mai frumos fotbal la acest turneu final a ridicat trofeul deasupra capului.

Florin Răducioiu, categoric după finala Cupei Mondiale 2026: „Argentina e dependentă de Messi”. Laude pentru Spania

Mai mult, el a subliniat posesia Spaniei, care a reuşit să îşi pună în mare dificultate adversarele pe durata Cupei Mondiale, în mod special în finala cu Argentina, când sud-americanii nu au ştiut ce să facă în momentele în care ibericii aveau balonul:

„Argentina e dependentă de Messi. A câştigat echipa cea mai bună, care a primit un singur gol, şi asta e foarte important. Am anticipat echipa Spaniei care a dominat adversarul prin această posesie, cu această mobilitate, nu are un punct de reper, nu ştii ce să faci. Au o tehnică excepţională. A câştigat echipa cu cel mai frumos fotbal, cel mai eficient, echipa care a dominat orice adversar”, a declarat Florin Răducioiu, în studioul Toată lumea la Antena.

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