Fotbalistul care a jucat deja la această ediţie de Campionat Mondial care a fost arestat! Dezvăluirea momentului

Campionatul Mondial este marele vis al oricărui fotbalist profesionist, iar prezența la un astfel de turneu final poate influența în mod pozitiv cariera unui jucător, fiind o importantă rampă de lansare.
Este și cazul lui Elye Wahi, fotbalistul care a fost pe punctul de a rata prezența în cadrul competiției, fiind arestat cu doar două săptămâni înainte de startul turneului.
Elye Wahi, arestat cu două săptămâni înainte de începerea Cupei Mondiale
Coasta de Fildeș a fost repartizată în Grupa E la Campionatul Mondial, alături de Germania, Ecuador și Curacao, iar selecționata africană a început competiția cu o victorie, scor 1-0 cu Ecuador.
Elye Wahi a evoluat 56 de minute în acest joc, fiind chiar aproape de a marca, după ce un șut de-al său a nimerit bara. Puțini știu însă că jucătorul care aparține de Nice a fost pe punctul de a rata prezența la turneul final, fiind arestat cu doar două săptămâni înainte de start.
A fost vorba despre un scandal de pariuri, iar anchetatorii au verificat dacă fotbalistul nu ar fi încasat în mod intenționat un cartonaș galben, într-un meci dintre Nice și Metz, din 17 mai.
Cartonașul galben a avut consecințe imediate pentru Nice. A fost al cincilea cartonaș galben al lui Wahi în Ligue 1, ceea ce a însemnat că a fost suspendat pentru prima manșă a play-off-ului retrogradării împotriva lui Saint-Etienne.
S-a întors pentru meciul tur trei zile mai târziu și a marcat de două ori într-o victorie cu 4-1 care a menținut-o pe Nice în prima divizie a Franței. Wahi a fost desemnat jucătorul meciului înainte de a fi arestat de poliția franceză după meci.
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