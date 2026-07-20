Fotbalistul de la naţionala Spaniei pe care Gică Hagi l-ar vrea în primul „11” al României

Gică Hagi nu şi-a ascuns vreodată simpatia faţă de Spania, cu toate că este şi un fan declarat Leo Messi. Mai mult, „Regele” a declarat că ar vrea ca şi naţionala României să joace ca Spania cu el selecţioner.
Întrebat de Florin Răducioiu, în studioul Antena 1, ce jucător de la naţionala Spaniei şi-ar dori la prima reprezentativă, Hică Hagi a spus categoric: Pedri.
„Regele” şi-a justificat decizia prin faptul că naţionalei României îi lipseşte un număr 10, care să conducă jocul echipei.
Pedri n-a fost titular în naționala Spaniei în finala Cupei Mondiale 2026, dar a intrat pe parcursul jocului.
- Florin Răducioiu ştie unde s-a făcut diferenţa în finala Cupei Mondiale 2026: „Nu ştii ce să faci”
- Anunțul făcut de Kane, după ce Anglia a ratat calificarea în finala Mondialului! Ce spune despre retragere și despre Tuchel
- Fratele lui Yamal a ajuns pe teren după ce Spania a cucerit Cupa Mondială! Ce i-a făcut unui polițist: a devenit imediat viral
- „Idioţilor!” Argentinienii nu au ştiut să piardă! Moment jenant după finala Cupei Mondiale: „Aţi plâns toată săptămâna”
- Mesajul genial al lui De La Fuente pentru Cucurella care a promis că își va tatua chipul lui: „Nu sunt chiar atât de urât!”