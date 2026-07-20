Fotbalistul de la naţionala Spaniei pe care Gică Hagi l-ar vrea în primul „11” al României

Gică Hagi nu şi-a ascuns vreodată simpatia faţă de Spania, cu toate că este şi un fan declarat Leo Messi. Mai mult, „Regele” a declarat că ar vrea ca şi naţionala României să joace ca Spania cu el selecţioner.

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Întrebat de Florin Răducioiu, în studioul Antena 1, ce jucător de la naţionala Spaniei şi-ar dori la prima reprezentativă, Hică Hagi a spus categoric: Pedri.

„Regele” şi-a justificat decizia prin faptul că naţionalei României îi lipseşte un număr 10, care să conducă jocul echipei.

Pedri n-a fost titular în naționala Spaniei în finala Cupei Mondiale 2026, dar a intrat pe parcursul jocului.