Pleacă Mircea Lucescu de la naţionala României? "Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul" - Antena Sport

După amicalul cu Moldova, câștigat cu 2-1, Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă despre demisie. Selecţionerul a amintit că a mai vrut să demisioneze şi că a continuat la cârma naţionalei după ce a făcut o “promisiune”. Totodată, el a amintit despre precedentul său mandat la naţională, când a plecat chiar după un meci cu Austria (4-0, în 1986).

“Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta… azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție.

Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România – Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul”, a spus Lucescu.

Întrebat dacă va părăsi echipa națională înaintea barajului pentru CM 2026 din martie, Lucescu a răspuns: “Nu știu ce o să fie. Eu am făcut o promisiune. Vom vedea ce va fi. Am făcut o promisiune și sunt un om de cuvânt. Vom vedea!”