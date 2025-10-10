Pleacă Mircea Lucescu de la naţionala României? "Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul" - Antena Sport

Închide meniul
Pleacă Mircea Lucescu de la naţionala României? "Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul"

Pleacă Mircea Lucescu de la naţionala României? "Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul"

Pleacă Mircea Lucescu de la naţionala României? “Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul”

Radu Constantin Publicat: 10 octombrie 2025, 8:12

Pleacă Mircea Lucescu de la naţionala României? Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul

Mircea Lucescu, pe banca României / Profimedia

După amicalul cu Moldova, câștigat cu 2-1, Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă despre demisie. Selecţionerul a amintit că a mai vrut să demisioneze şi că a continuat la cârma naţionalei după ce a făcut o “promisiune”. Totodată, el a amintit despre precedentul său mandat la naţională, când a plecat chiar după un meci cu Austria (4-0, în 1986).

“Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta… azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție.

Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România – Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul”, a spus Lucescu.

Întrebat dacă va părăsi echipa națională înaintea barajului pentru CM 2026 din martie, Lucescu a răspuns: “Nu știu ce o să fie. Eu am făcut o promisiune. Vom vedea ce va fi. Am făcut o promisiune și sunt un om de cuvânt. Vom vedea!”

 

