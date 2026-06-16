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Gestul jucătorului naţionalei Franţei pentru locuitorii satului său, înainte de debutul “Les Bleus” la Mondial!

Bogdan Stănescu Publicat: 16 iunie 2026, 20:14

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Gestul jucătorului naţionalei Franţei pentru locuitorii satului său, înainte de debutul Les Bleus la Mondial!

Naţionala Franţei, la un antrenament / Profimedia Images

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Maxence Lacroix, fundaşul echipei naţionale a Franţei, a promis că va oferi pizza locuitorilor satului său care vor urmări meciurile echipei „Les Bleus” la Cupa Mondială din 2026 pe un ecran gigant în sala de festivităţi. Aceasta începând chiar din această seară de marţi, cu meciul împotriva Senegalului. Franţa – Senegal e în direct, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Campionatul Mondial se vede exclusiv în România în Universul Antena.

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Maxence Lacroix (26 de ani) nu uită localitatea în care a crescut. Fundaşul va oferi pizza locuitorilor din Ajat cu ocazia meciurilor echipei Franţei, care vor fi transmise pe un ecran gigant. Evenimentul va începe chiar marţi (ora 21:00, ora Franţei), cu ocazia primului meci al echipei naţionale franceze la Cupa Mondială, împotriva Senegalului, pe stadionul MetLife din New Jersey. La aproape 6.000 de kilometri distanţă, micul sat din Dordogne, cu 350 de locuitori, va vibra de emoţie gândindu-se la fiul locului, care va fi, într-un fel, alături de ei prin gestul său generos.

„Este foarte ataşat de localitate”

Maxence i-a propus mamei sale să ne ofere pizza în fiecare seară în care se joacă meciuri, având în vedere că ea i-a explicat că vom instala un ecran mare în sala de festivităţi a comunei”, a declarat primarul din Ajat, Didier Clerjoux, pentru ICI Périgord. „Acest lucru ilustrează foarte bine mentalitatea lui Maxence, care este foarte ataşat de comună.

Vizionarea meciurilor echipei lui Didier Deschamps, organizată în sala de festivităţi, va fi rezervată locuitorilor comunei, care ar trebui să fie în număr de aproximativ o sută pentru debutul „Les Bleus”.

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