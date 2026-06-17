Ghana rămâne fără cel mai important jucător: Partey pierde apelul și e „interzis” în Canada

Thomas Partey nu a primit viză pentru Canada deoarece nu a menționat procesul în care e implicat în momentul în care a aplicat / Getty Images

Justiţia canadiană a respins un apel al Ghanei pentru a-i permite fotbalistului Thomas Partey, care va fi judecat pentru viol în Regatul Unit în 2027, să intre în Canada pentru primul meci al echipei sale naţionale de la Cupa Mondială, a relatat CBC.

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Guvernul canadian a refuzat recent acordarea unei vize lui Partey, în vârstă de 33 de ani, pentru a intra în ţară, ceea ce i-a determinat pe avocaţii săi să depună un apel “fără precedent” la Curtea Federală din Ottawa..

Partey rămâne „interzis”

Cu toate acestea, un judecător al Curţii Federale a Canadei a respins apelul marţi, potrivit postului public canadian de televiziune CBC.

Fostul jucător al echipei Arsenal, Thomas Partey, în vârstă de 32 de ani, aflat în prezent la Villarreal în Spania, nu poate călători la Toronto, unde Ghana îşi va începe campania de la Cupa Mondială miercuri împotriva echipei din Panama.

Partey a pledat nevinovat pentru şapte capete de acuzare de viol şi agresiune sexuală, legate de acuzaţiile formulate de patru femei între 2020 şi 2022, când a jucat pentru Arsenal (2020-2025).