Gol “fulger”. Romelu Lukaku, decisiv la reușita Belgiei la nici 20 de secunde după ce a intrat pe teren

Romelu Lukaku a demonstrat de ce este golgheterul all-time al Belgiei în confruntarea țării sale cu Egipt din Grupa G de la Campionatul Mondial.

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Intrat pe teren în minutul 66, atacantul lui Napoli și-a făcut simțită prezența și la aproximativ 20 de secunde distanță a provocat un autogol al africanilor.

Romelu Lukaku, letal în careul egiptenilor

Partida de la Seattle dintre Egipt și Belgia nu a început bine pentru “dracii roșii”, care s-au văzut conduși din minutul 19 după reușita lui Emam Ashour. “Faraonii” au avut ulterior mai multe șanse să își majoreze avantajul, însă fără sorți de izbândă, după care a venit replica jucătorilor lui Rudi Garcia.

Primul semnal de alarmă a fost dat de bara lui Kevin De Bruyne, după care a venit momentul care a făcut ca tabela să se modifice. Când timpul indica 65:22, Lukaku a fost introdus de selecționerul Belgiei în locul lui Charles De Ketelaere.

Jocul s-a reluat la câteva secunde după, iar belgienii au inițiat un atac cu o pasă bună a lui Tielemans. Balonul l-a găsit în banda dreaptă pe Meunier, care l-a văzut pe Lukaku în careu și a centrat.