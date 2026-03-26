Hakan Calhanoglu, declaraţie uriaşă despre Mircea Lucescu: “Îl avem la inimă, el a construit această generaţie a noastră”

Hakan Calhanoglu a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Lucescu, după ce Turcia a eliminat România din drumul spre World Cup 2026, după o victorie cu 1-0 la Istanbul.

Mijlocaşul de la Inter susţine că un rol în construirea generaţiei Turciei l-a avut şi „Il Luce”, cel pe care însă turcii l-au dominat azi la toate capitolele.

Hakan Calhanoglu, declaraţie uriaşă despre Mircea Lucescu

„E un stres pe care l-am avut cu zile, săptămâni şi luni înainte, o presiune pe care am simţit-o pe umeri. După 24 de ani de pauză, toată lumea aşteaptă să mergem la World Cup, mai ales că echipa are calitate. Am făcut un meci bun azi, nu a fost uşor. Fiecare m-a întrebat de România. Am spus, România are jucători de calitate.

Aveţi un antrenor pe care l-am avut şi noi. Mircea Lucescu e un om special. Jucătorii noştri îl au la inimă. El a construit această generaţie a noastră. Nimeni nu uită asta şi îi mulţumim pentru asta. Aveţi o echipă bună şi v-am respectat, dar a trebuit să câştigăm.

Nu am vorbit cu Chivu. Era mai interesat de starea mea fizică, eu veneam după o accidentare. Mă simt bine. Mister Chivu e un om special. Le sunt recunoscător celor de la Inter că m-au ajutat să fiu într-o formă bună pentru acest meci. Îi mulţumesc lui Chivu”, a spus Hakan Calhanoglu, în exclusivitate pentru Antena Sport.