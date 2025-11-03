Harry Kane şi-a decis viitorul după ce Barcelona a "pus pe masă" 65 de milioane de euro pentru transferul lui! - Antena Sport

Harry Kane (32 de ani) ar putea fi marea lovitură de pe piaţa transferurilor pentru Barcelona în vara lui 2026.
Catalanii caută un înlocuitor pentru Robert Lewandowski (37 de ani), care este pe picior de plecare de la Barca. Barcelona vrea să îl vândă pe Lewandowski în Arabia Saudită în campania de transferuri de iarnă, riscând să îl piardă gratis pe polonez în vara anului viitor.
Harry Kane ar fi de acord să meargă la Barcelona în vara lui 2026
Transferul lui Lewandowski în Arabia Saudită s-ar putea face pentru o sumă de circa 35 de milioane de euro. Presa spaniolă a început deja discuţiile cu cluburi din Arabia Saudită pentru transferul lui Lewandowski.
Potrivit Sport, Harry Kane ar fi de acord să semneze cu Barcelona, dar totul depinde de Bayern Munchen. Atacantul englez, cotat la 75 de milioane de euro de către transfermarkt.com, are cifre de senzaţie la campioana Germaniei în acest sezon. În 9 meciuri în care a evoluat în campionat, atacantul englez a înscris 12 goluri şi a dat 3 assist-uri. Kane mai are 4 goluri în 2 partide jucate în Cupa Germaniei şi 5 goluri în 3 meciuri în Liga Campionilor.
De partea cealaltă, Robert Lewandowski, care e accidentat, are 4 goluri în 7 meciuri în acest sezon de LaLiga.
Barcelona e dispusă să îi plătească lui Bayern Munchen 65 de milioane de euro pentru Harry Kane, care a cucerit sezonul trecut primul său titlu din carieră. Kane a câştigat ulterior şi Supercupa Germaniei, după ce Bayern Munchen a învins-o cu 2-1 pe Stuttgart.
