Ilie Dumitrescu şi-a anunţat favoritele la Mondial

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a declarat, vineri, că favoritele sale la această ediție a Cupei Mondiale sunt Anglia și Mexic, două țări în care a avut ocazia să evolueze ca jucător.

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‘Favoritele mele la Cupa Mondială sunt Anglia și Mexic. În opinia mea patru echipe se vor bate la titlul mondial, Anglia, Franța, Spania și Portugalia. Iar Norvegia va fi echipa surpriză. Această ediție este una foarte importantă din mai multe puncte de vedere. Să spunem doar că acum va fi un ‘last dance’ pentru Messi și Ronaldo la Cupa Mondială. La fel pentru Neymar, Modric. În plus, echipele participante sunt la un nivel ridicat. O să vedem începând din optimi confruntări care vor crea o emulație fantastică. O problemă este căldura, am simțit acest lucru și noi în ’94 în SUA. Știu că am jucat atunci cu SUA la ora 12:00 și a fost cumplit. Cred că la acel meci am slăbit undeva pe la două kilograme’, a afirmat Dumitrescu, prezent la un eveniment organizat cu ocazia startului Cupei Mondiale 2026 la sediul ambasadei SUA de la București.

Ilie Dumitrescu este de părere că noul selecționer Gheorghe Hagi are nevoie de timp pentru a-și pune în practică propriul concept tehnic la echipa națională a României.

‘La națională este nevoie de timp. Eu am văzut că Gică și-a pus imediat amprenta asupra jocului echipei. Eu am fost și am văzut și antrenamentele naționalei. Iar cel mai important lucru este atunci când joci ceea ce antrenezi. Și asta am văzut în meciul cu Georgia, dar și în cel cu Țara Galilor. Eu spun că în momentul de față avem un nucleu de jucători care a câștigat o grupă la un turneu final de Campionat European. Dar avem nevoie de puțin timp, Hagi are nevoie de puțin timp pentru a-și pune în practică propriul concept tehnic. Pentru că e important să ne îmbunătățim jocul, să avem o identitate de joc și nu în ultimul rând să avem rezultate’, a precizat fostul internațional.

Cupa Mondială FIFA 2026 se dispută în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026, fiind organizată în premieră de trei țări gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.