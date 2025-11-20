Impresarul lui Radu Drăgușin a făcut anunțul: „Robocop”. Ce urmează pentru fotbalist - Antena Sport

Închide meniul
Impresarul lui Radu Drăgușin a făcut anunțul: „Robocop". Ce urmează pentru fotbalist

Impresarul lui Radu Drăgușin a făcut anunțul: „Robocop". Ce urmează pentru fotbalist

Impresarul lui Radu Drăgușin a făcut anunțul: „Robocop”. Ce urmează pentru fotbalist

Daniel Işvanca Publicat: 20 noiembrie 2025, 21:15

Impresarul lui Radu Drăgușin a făcut anunțul: Robocop”. Ce urmează pentru fotbalist

Radu Drăgușin la echipa națională / SPORT PICTURES

Naționala de fotbal a României va înfrunta Turcia în martie, aceasta fiind semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Fără meci la echipa națională din finalul anului 2024, Radu Drăgușin se pregătește de revenirea sub tricolor.

Impresarul jucătorului care evoluează în prezent la Tottenham Hotspur este sigur că fundașul va fi titular în jocul contra selecționatei pregătite de Vincenzo Montella.

Florin Manea: „Mi se pare mai iute, mai puternic”

Absența lui Radu Drăgușin s-a simțit în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Fundașul s-a accidentat grav la finalul acestui an și a absentat de pe gazon nu mai puțin de 10 luni.

Revenit într-un meci amical al celor de la Tottenham, fundașul este pregătit și pentru jocuri de intensitate mai ridicată. Impresarul acestuia a vorbit despre procesul de recuperare și despre șansele ca acesta să fie pe teren în disputa cu Turcia.

„El este apt acum. Începe antrenorul încet-încet să îl bage. În luna decembrie va fi selecționat. Din decembrie până în martie, cu siguranță va prinde meciuri. E pregătit. A stat destul, 10 luni. E momentul lui. Mă bucur că nu ne-am grăbit. El va fi acolo în martie. Bine, acum sper să îl cheme nea Mircea. Poate nu îl cheamă.

În martie 100% va fi pregătit. Își dorește mai mult ca oricând. Abia așteaptă să revină. Nu am schimbat mesaje. O să mă văd cu el în Londra mâine. Am plănuit să ieșim și să mâncăm. Suntem focusați pe revenirea lui. Din privința asta, crede-mă, a tras de el mai mult decât se putea. Robocop. Mi se pare mai iute, mai puternic, din imaginile pe care le-am văzut”

Florin Manea: „Majoritatea rezultatelor le-am făcut când ne-am apărat bine”

„Radu se înțelege cu oricine în apărare. Eu zic că el ne-a lipsit nouă. El are o dorință de a juca. Nu o pierdeam la Zenica. La jocul de cap îi omora. L-a mai ținut pe Džeko. Asta e și părerea mea. Bine că nu am căzut cu Italia. E greu cu Turcia, dar mai bine decât Italia. Noi majoritatea rezultatelor le-am făcut când ne-am apărat bine.

Nu e rău. Mergem la mondiale. Nu are nimic. Radu 100% va fi în teren. Doamne ferește să nu pățească ceva. Cu Burcă se știe, se înțelege. Burcă îl cunoaște pe Radu, se dublează bine. Și ceilalți băieți se descurcă, dar cu Burcă a făcut cel mai bun cuplu”, a declarat Florin Manea, potrivit fanatik.ro.

