Impresarul lui Radu Drăgușin a făcut anunțul: „Robocop”. Ce urmează pentru fotbalist - Antena Sport

Naționala de fotbal a României va înfrunta Turcia în martie, aceasta fiind semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Fără meci la echipa națională din finalul anului 2024, Radu Drăgușin se pregătește de revenirea sub tricolor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Impresarul jucătorului care evoluează în prezent la Tottenham Hotspur este sigur că fundașul va fi titular în jocul contra selecționatei pregătite de Vincenzo Montella.

Florin Manea: „Mi se pare mai iute, mai puternic”

Absența lui Radu Drăgușin s-a simțit în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Fundașul s-a accidentat grav la finalul acestui an și a absentat de pe gazon nu mai puțin de 10 luni.

Revenit într-un meci amical al celor de la Tottenham, fundașul este pregătit și pentru jocuri de intensitate mai ridicată. Impresarul acestuia a vorbit despre procesul de recuperare și despre șansele ca acesta să fie pe teren în disputa cu Turcia.

„El este apt acum. Începe antrenorul încet-încet să îl bage. În luna decembrie va fi selecționat. Din decembrie până în martie, cu siguranță va prinde meciuri. E pregătit. A stat destul, 10 luni. E momentul lui. Mă bucur că nu ne-am grăbit. El va fi acolo în martie. Bine, acum sper să îl cheme nea Mircea. Poate nu îl cheamă.