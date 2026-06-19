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Iranul va depune o plângere la FIFA cu privire la „restricţiile” care i-au fost „impuse” în timpul Cupei Mondiale

Radu Constantin Publicat: 19 iunie 2026, 15:44

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Iranul va depune o plângere la FIFA cu privire la restricţiile” care i-au fost impuse” în timpul Cupei Mondiale
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Federaţia Iraniană de Fotbal şi-a anunţat, joi, intenţia de a depune o plângere la FIFA cu privire la „restricţiile” „impuse” echipei sale în timpul Cupei Mondiale din 2026, potrivit unui oficial al naţionalei, citat de AFP.

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Această situaţie împiedică echipa Melli să abordeze cu mintea limpede următorul meci împotriva Belgiei, programat duminică (ora 22:00) pe stadionul SoFi din Los Angeles.

Iranul, deja afectat de refuzul SUA de a acorda vize unor membri ai staff-ului său tehnic pentru turneu, s-a plâns de condiţiile în care îşi joacă meciurile luni seară, după partida împotriva Noii Zeelande (2-2).

Echipa a avut voie să ajungă la Los Angeles doar „cu o zi înainte de meci” şi a trebuit să se întoarcă foarte repede în cantonamentul său, mutat în Mexic.

Aceste „restricţii sunt contrare principiului egalităţii de condiţii pentru toate echipele participante şi riscă să dăuneze pregătirii noastre”, a argumentat acelaşi oficial al echipei într-un comunicat.

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„Prin urmare, federaţia îşi va exprima oficial nemulţumirea şi va depune o plângere oficială la FIFA prin canalele corespunzătoare”, a adăugat el. Contactată de AFP, FIFA nu a răspuns imediat.

Luni, după remiza împotriva Noii Zeelande, tot la Los Angeles, antrenorul Amir Ghalenoei a declarat că echipa sa este „cea mai oprimată din întreaga Cupă Mondială”.

După luni de incertitudine din cauza războiului din Orientul Mijlociu, „Echipa Melli” participă într-adevăr la turneu, dar s-a mutat în ultimul moment în Mexic, unde şi-a stabilit tabăra de bază în Tijuana, în loc de Arizona, şi a fost martoră la refuzarea vizelor de către Statele Unite pentru aproximativ cincisprezece membri ai delegaţiei lor.

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