Istvan Kovacs se umple de bani! Încasează o avere pentru participarea la Campionatul Mondial din vară

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost inclus oficial pe lista centralilor care vor oficia la Campionatul Mondial din 2026, competiție găzduită de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Din brigada sa fac parte și asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, care vor reprezenta România la cel mai important turneu fotbalistic al lumii.

Participarea la Campionatul Mondial vine la pachet și cu recompense financiare consistente. Conform grilei stabilite de FIFA încă din 2018, fiecare arbitru central delegat la turneul final primește o sumă fixă de 70.000 de dolari.

Pe lângă această sumă, Istvan Kovacs va fi remunerat suplimentar în funcție de meciurile arbitrate. Astfel, pentru fiecare partidă din faza grupelor, centralul român va încasa 3.000 de dolari, în timp ce o eventuală delegare în fazele eliminatorii sau chiar în finală îi poate aduce încă 10.000 de dolari pe meci.

Și arbitrii asistenți vor beneficia de sume importante. Mihai Marica și Ferencz Tunyogi vor primi câte 25.000 de dolari pentru simpla participare la competiție. În plus, aceștia vor încasa 2.500 de dolari pentru fiecare meci din faza grupelor și 5.000 de dolari pentru partidele din fazele eliminatorii.