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Joachim Low: “Germania nu are stabilitatea necesară pentru a câştiga Campionatul Mondial 2026”

Antena Sport Publicat: 16 iunie 2026, 17:39

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Joachim Low: Germania nu are stabilitatea necesară pentru a câştiga Campionatul Mondial 2026

Joachim Low - Profimedia Images

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Fostul selecţioner Joachim Loew nu vede Germania drept o candidată la câştigarea Cupei Mondiale de fotbal, în ciuda victoriei încurajatoare cu 7-1 asupra debutantei Curacao, informează DPA.

Echipa are multă calitate, dar nu are încă stabilitatea necesară pentru a câştiga trofee“, a declarat Loew luni pe TikTok, în cadrul emisiunii în direct “Kroos & Kroos: Cupa Mondială sub microscop“, prezentată de fostul internaţional Toni Kroos şi fratele său Felix.

Joachim Low: “Germania nu are stabilitatea necesară pentru a câştiga Campionatul Mondial 2026″

Pentru a reuşi o performanţă la turneul din Canada, Mexic şi SUA, echipa antrenată de Julian Nagelsmann are nevoie de “genul de personalităţi pe care noi le-am avut în 2014″, a susţinut Loew, care a condus Germania la victorie în Cupa Mondială din Brazilia.

Rămâne de văzut cu acest lot. Joshua Kimmich singur nu va fi suficient, nici Manuel Neuer. Avem nevoie de încă vreo câţiva“, a explicat tehnicianul.

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Loew, care a antrenat naţionala Germaniei între 2006 şi 2021, a declarat echipa încă nu este capabilă domine meciurile pe parcursul tuturor celor 90 de minute.

“De multe ori, ei lasă adversarii revină puţin în joc. Dacă reuşim fim solizi, depăşim o astfel de rezistenţă şi arătăm mai multă concentrare şi claritate pe parcursul a 90 de minute, atunci vom fi printre favoriţi“, a spus el.

În ansamblu, Loew a spus că este de părere echipa sub conducerea lui Nagelsmann se află pe drumul cel bun, având un stil mai inovator şi îndrăzneţ şi acţiuni mai bune în ofensivă.

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Echipa s-a dezvoltat bine de la Campionatul European din 2024. Nu am fost la cel mai înalt nivel timp de ţiva ani, dar acum simt avem din nou un plan bun, dinamism, o anumită creativitate“, a spus fostul selecţioner.

El a menţionat victoria confortabilă cu 7-1 împotriva Curacao de duminică a fost benefică pentru încrederea în sine a echipei.

“Dar nu trebuie să ne lăsăm duşi de val acum“, a avertizat el. “A fost cu siguranţă cel mai uşor adversar de la această Cupă Mondială“, a subliniat Loew

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