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Fostul selecţioner Joachim Loew nu vede Germania drept o candidată la câştigarea Cupei Mondiale de fotbal, în ciuda victoriei încurajatoare cu 7-1 asupra debutantei Curacao, informează DPA.

“Echipa are multă calitate, dar nu are încă stabilitatea necesară pentru a câştiga trofee“, a declarat Loew luni pe TikTok, în cadrul emisiunii în direct “Kroos & Kroos: Cupa Mondială sub microscop“, prezentată de fostul internaţional Toni Kroos şi fratele său Felix.

Joachim Low: “Germania nu are stabilitatea necesară pentru a câştiga Campionatul Mondial 2026″

Pentru a reuşi o performanţă la turneul din Canada, Mexic şi SUA, echipa antrenată de Julian Nagelsmann are nevoie de “genul de personalităţi pe care noi le-am avut în 2014″, a susţinut Loew, care a condus Germania la victorie în Cupa Mondială din Brazilia.

“Rămâne de văzut cu acest lot. Joshua Kimmich singur nu va fi suficient, nici Manuel Neuer. Avem nevoie de încă vreo câţiva“, a explicat tehnicianul.