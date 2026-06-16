Joao Paolo, mesaj direct la Lamine Yamal! Jucătorul FCSB-ului nu s-a ferit de cuvinte

Joao Paolo e lăudat de toată lumea pentru prestația avută contra Spaniei cu naționala.
Fotbalistul celor de la FCSB, care a intrat în teren în minutul 76 în locul lui Sidny Lopes Cabral, a fost trimis în banda stângă a apărării și a primit o misiune infernală, aceea de a se apăra la Lamine Yamal.
Dacă în țară Gigi Becali își face deja planuri de transfer și cere pentru el 5 milioane de euro, jucătorul visează la o evoluție cât mai bună la Mondial.
El a avut și o postare pe Instagram în care evidențiază faptul că nu s-a temut vreo secundă de mult mai cunoscutul rival de pe teren, Lamine Yamal.
”Nu vinde frica, nu cumpăra curajul!”, a scris Joao Paulo, pe Instagram, alături de o imagine cu jucătorul naționalei Spaniei.
Ce notă a luat Joao Paulo
Pentru prestația sa în fața starului de la Barcelona, Paulo a primit nota 6,3 di partea specialiștilor de la flashscore.com, în timp ce cei de la sofascore.com i-au dat 6,8. Fotbalistul de la FCSB a fost considerat unul dintre cei mai buni jucători ai insularilor de altele site-uri.
- Franța – Senegal 0-0, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Lovitură de teatru: Nicolas Jackson a lovit bara!
- Pleacă Radu Drăguşin de la Tottenham?! Spurs transferă un fundaş central de la Mondial cu peste 60 milioane €
- Dan Alexa nu are dubii! Cine este principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale: „Au cel mai bun lot”
- Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
- Gestul jucătorului naţionalei Franţei pentru locuitorii satului său, înainte de debutul “Les Bleus” la Mondial!