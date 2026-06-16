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Joao Paolo, mesaj direct la Lamine Yamal! Jucătorul FCSB-ului nu s-a ferit de cuvinte

Radu Constantin Publicat: 16 iunie 2026, 22:45

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Joao Paolo, mesaj direct la Lamine Yamal! Jucătorul FCSB-ului nu s-a ferit de cuvinte

Lamine Yamal și Joao Paulo, în timpul meciului Spania - Capul Verde / Getty Images

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Joao Paolo e lăudat de toată lumea pentru prestația avută contra Spaniei cu naționala.

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Fotbalistul celor de la FCSB, care a intrat în teren în minutul 76 în locul lui Sidny Lopes Cabral, a fost trimis în banda stângă a apărării și a primit o misiune infernală, aceea de a se apăra la Lamine Yamal.

Dacă în țară Gigi Becali își face deja planuri de transfer și cere pentru el 5 milioane de euro, jucătorul visează la o evoluție cât mai bună la Mondial.

El a avut și o postare pe Instagram în care evidențiază faptul că nu s-a temut vreo secundă de mult mai cunoscutul rival de pe teren, Lamine Yamal.

”Nu vinde frica, nu cumpăra curajul!”, a scris Joao Paulo, pe Instagram, alături de o imagine cu jucătorul naționalei Spaniei.

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Ce notă a luat Joao Paulo

Pentru prestația sa în fața starului de la Barcelona, Paulo a primit nota 6,3 di partea specialiștilor de la flashscore.com, în timp ce cei de la sofascore.com i-au dat 6,8. Fotbalistul de la FCSB a fost considerat unul dintre cei mai buni jucători ai insularilor de altele site-uri.

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