Kosovarii au pus la vânzare biletele pentru meciul cu Turcia / România. Ce decizie au luat

Dan Roșu Publicat: 24 martie 2026, 18:15

Federaţia de Fotbal din Kosovo a pus la vânzare biletele pentru meciul ce se va desfăşura pe 31 martie, cu una dintre Turcia şi România, în funcţie de rezultatele din semifinalele barajului pentru World Cup 2026.

În acest moment, există două variante pentru duelul de marţi: în cazul unei victorii în Slovacia, Kosovo va juca finala barajului cu învingătoarea dintre Turcia şi România.

În cazul în care kosovarii vor fi învinşi la Bratislava, atunci ei vor evolua cu pierzătoarea dintre Turcia şi România, într-un meci care nu va mai avea miză.

Chiar şi aşa, kosovarii au decis să pună deja la vânzare biletele, care vor avea acelaşi preţ, indiferent de adversară. Preţurile pornesc de la 10 euro şi ajung la maximum 100 de euro la zona VIP a arenei “Fadil Vokrri” din Pristina.

Turcia – România, duel decisiv pentru World Cup 2026

Învingătoarea duelului Turcia – România va întâlni, în finala barajului pentru Mondial, câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Pierzătoarele vor susţine şi ele un amical FIFA. Dacă tricolorii vor reuşi să învingă Turcia vor susţine finala barajului tot în deplasare.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena. Tot în Universul Antena va putea fi urmărit şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

Recomandări

Citește și:
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
Observator
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
O cunoscută jurnalistă a murit într-un incendiu devastator. În locuință se aflau și cei trei copii ai acesteia
Fanatik.ro
O cunoscută jurnalistă a murit într-un incendiu devastator. În locuință se aflau și cei trei copii ai acesteia
17:56

I-am zdrobit pe turci în ultima sută de ani! Cum a fost cel mai recent meci al României la Istanbul, cu Pițurcă pe bancă
17:55

Mikaela Shiffrin a obţinut a 110-a victorie din carieră la Cupa Mondială
17:44

UEFA a respins cererea cluburilor din Premier League. Ce se va întâmpla din sezonul viitor de Champions League
17:39

Gafă uluitoare a staff-ului medical de la Real Madrid! De ce se agravase accidentarea lui Kylian Mbappe
17:30

Mercedes, schimbare importantă înainte de MP al Japoniei. Imaginile care i-au surprins pe fani
17:19

Două momente geniale cu Mircea Lucescu în prim-plan! Turcii au dezvăluit totul înainte de barajul cu România
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 4 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 5 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 6 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav