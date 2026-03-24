Kosovarii au pus la vânzare biletele pentru meciul cu Turcia / România. Ce decizie au luat

Federaţia de Fotbal din Kosovo a pus la vânzare biletele pentru meciul ce se va desfăşura pe 31 martie, cu una dintre Turcia şi România, în funcţie de rezultatele din semifinalele barajului pentru World Cup 2026.

În acest moment, există două variante pentru duelul de marţi: în cazul unei victorii în Slovacia, Kosovo va juca finala barajului cu învingătoarea dintre Turcia şi România.

Kosovarii au pus la vânzare biletele pentru meciul cu Turcia / România

În cazul în care kosovarii vor fi învinşi la Bratislava, atunci ei vor evolua cu pierzătoarea dintre Turcia şi România, într-un meci care nu va mai avea miză.

Chiar şi aşa, kosovarii au decis să pună deja la vânzare biletele, care vor avea acelaşi preţ, indiferent de adversară. Preţurile pornesc de la 10 euro şi ajung la maximum 100 de euro la zona VIP a arenei “Fadil Vokrri” din Pristina.

Învingătoarea duelului Turcia – România va întâlni, în finala barajului pentru Mondial, câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Pierzătoarele vor susţine şi ele un amical FIFA. Dacă tricolorii vor reuşi să învingă Turcia vor susţine finala barajului tot în deplasare.