Kylian Mbappe i-a „certat” pe teren, în Franța – Irak. Imagini virale după furtuna care a întrerupt meciul

Franța a învins Irak cu scorul de 3-0, în Grupa I de la Campionatul Mondial, reușind să se califice în șaisprezecimile turneului final care e live în Universul Antena. Meciul de la Philadelphia s-a încheiat după aproximativ patru ore, fiind întrerupt de furtună.
Jocul nu s-a reluat după pauza obişnuită, întreruperea fiind de aproape două ore, din cauza ploii torenţiale şi a alertei de furtună. Meciul a fost suspendat în conformitate cu legislaţia americană, care prevede ca toate evenimentele în aer liber port fi întrerupte sau amânate dacă pe rază de 13 km sunt detectate fulgere.
Kylian Mbappe i-a „certat” pe teren, în Franța – Irak, după întreruperea cauzată de furtună
La pauza partidei, Franța conducea cu scorul de 1-0, după ce Kylian Mbappe a marcat în minutul 14. Partida s-a reluat la ora 03:00 (ora României), iar la revenirea pe teren, starul francez a oferit imagini virale.
Concret, înainte ca partida să se reia, Kylian Mbappe a fost surprins în timp ce le dădea indicații celor care se ocupau să îndepărteze apa de pe teren. Starul lui Real Madrid le oferea indicații acestora și verifica suprafața de joc, afectată de ploaia torențială.
Mbappe telling the cleaners where to mop lmao this guy is so funnypic.twitter.com/cJW9YSn52B
— fan 🇵🇹 (@NoodleHairCR7) June 23, 2026
După meci, Mbappe a și dezvăluit că era supărat la reluarea partidei. El a subliniat că era foarte multă apă în partea de teren unde el ataca.
„De ce am fost supărat la reluarea meciului? Partea terenului în care atacam era plină de apă. Au petrecut 20 de minute curățând partea terenului în care ne apăram, dar nu au petrecut deloc timp curățând partea în care atacam. Aș fi vrut să acorde același timp și celeilalte părți a terenului”, a declarat Kylian Mbappe, după Franța – Irak 3-0.
Kylian Mbappe, aflat la meciul 100 pentru Franța, a reuşit o dublă (14, 54) şi a ajuns la 16 goluri marcate la Cupa Mondială, la egalitate cu germanul Miroslav Klose şi la două lungimi de noul lider, argentinianul Lionel Messi. Tabela a fost completată de Ousmane Dembele (66).
Primul gol marcat de Kylian Mbappe, în Franța – Irak 3-0:
În următorul meci din Grupa I, Franța se va duela cu Norvegia, ambele naționale fiind calificate deja în șaisprezecimile turneului final. Partida „de foc” va avea loc vineri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
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