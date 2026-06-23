Kylian Mbappe i-a „certat” pe teren, în Franța – Irak. Imagini virale după furtuna care a întrerupt meciul

Franța a învins Irak cu scorul de 3-0, în Grupa I de la Campionatul Mondial, reușind să se califice în șaisprezecimile turneului final care e live în Universul Antena. Meciul de la Philadelphia s-a încheiat după aproximativ patru ore, fiind întrerupt de furtună.

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Jocul nu s-a reluat după pauza obişnuită, întreruperea fiind de aproape două ore, din cauza ploii torenţiale şi a alertei de furtună. Meciul a fost suspendat în conformitate cu legislaţia americană, care prevede ca toate evenimentele în aer liber port fi întrerupte sau amânate dacă pe rază de 13 km sunt detectate fulgere.

Kylian Mbappe i-a „certat” pe teren, în Franța – Irak, după întreruperea cauzată de furtună

La pauza partidei, Franța conducea cu scorul de 1-0, după ce Kylian Mbappe a marcat în minutul 14. Partida s-a reluat la ora 03:00 (ora României), iar la revenirea pe teren, starul francez a oferit imagini virale.

Concret, înainte ca partida să se reia, Kylian Mbappe a fost surprins în timp ce le dădea indicații celor care se ocupau să îndepărteze apa de pe teren. Starul lui Real Madrid le oferea indicații acestora și verifica suprafața de joc, afectată de ploaia torențială.

Mbappe telling the cleaners where to mop lmao this guy is so funnypic.twitter.com/cJW9YSn52B

— fan 🇵🇹 (@NoodleHairCR7) June 23, 2026