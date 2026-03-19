Lionel Messi, convocat la naţională! Prestianni, chemat şi el după scandalul cu Vinicius! Lotul Argentinei

Cu mai puţin de trei luni înainte de Cupa Mondială din 2026, antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, a anunţat lotul de 28 de jucători pentru meciul amical al campioanei mondiale împotriva Guatemalei, pe 31 martie.
Atacantul echipei Benfica, Gianluca Prestianni, acuzat de rasism de extrema braziliană a lui Real Madrid, Vinicius Jr., la mijlocul lunii februarie, este inclus în acest lot.
Prestianni, convocat la naţională, în ciuda faptului că a fost acuzat de rasism de Vinicius
Argentinianul a fost suspendat de UEFA pentru manşa retur dintre clubul portughez şi Real Madrid, pe 25 februarie.
Din lot nu lipseşte Lionel Messi, care tocmai a depăşit mitica bornă de 900 de goluri în carieră.
Lotul Argentinei pentru amicalul cu Guatemala
Portari: Emiliano Martínez, Geronimo Rulli, Juan Musso
Fundași: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Gabriel Rojas, Marcos Acuna
Mijlocași: Leandro Paredes, Maximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Valentin Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios
Atacanți: Lionel Messi, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Nicolas Gonzalez, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Jose Manuel Lopez, Julian Alvarez
